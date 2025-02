Andrzej Duda: trzeba będzie bronić wyniku wyborów w Polsce

Krzysztof Kwiatkowski: Obawiam się, że Ziobro podąży za Romanowskim do Budapesztu

Wywiad z Andrzejem Dudą

- Nie był to spokojny rok - stwierdził Andrzej Duda w rozmowie z Robertem Mazurkiem na Kanale Zero. Zdaniem Dudy dobrze układa się jego współpraca z ministrami obrony narodowej czy administracji.

Znaczną część rozmowy poświęcono Trybunałowi Konstytucyjnemu i temu, że prezes TK Bogdan Święczkowski poinformował w środę (5 lutego), że zastępca Prokuratora Generalnego prok. Michał Ostrowski po jego zawiadomieniu wszczął śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia zamachu stanu przez m.in. premiera Donalda Tuska, marszałków Sejmu i Senatu, szefa RCL oraz niektórych sędziów i prokuratorów. Zdaniem Dudy mamy do czynienia z powtarzającymi się naruszeniami prawa przez przedstawicieli rządu. - Nie mam co do tego wątpliwości - podkreślił prezydent.

- Polska Konstytucja jest najwyższym aktem prawnym w Polsce, wyższym niż przepisy europejskie - twierdzi Andrzej Duda.

Wybory w Polsce zagrożone mogą być zagrożone

Czego Andrzej Duda spodziewa się po wyborach prezydenckich w Polsce? Kto może je wygrać? Zdaniem prezydenta nie można przesądzać, kto ma szanse w tych wyborach na zwycięstwo, bo finalnie może wygrać ktoś, kogo najmniej się można spodziewać. Duda podczas rozmowy snuł podejrzenia, że wyniki wyborów w Europie mogą być sterowane z Brukseli. Dlatego też apeluje, aby z całą mocą przestrzegać zasad demokracji podczas wyborów i patrzeć innym na ręce. - Zabawa w blokowanie pieniędzy z KPO, tylko dlatego, że nie podoba się polski rząd, to co to jest? - pytał retorycznie Duda.

– Nie mam pojęcia [czy Bruksela zaakceptowałaby Karola Nawrockiego], ale na pewno uważam, że trzeba będzie bronić wyniku wyborów w Polsce, jeżeli się okaże, że w podobny sposób jak w Rumunii ktoś ma zamiar te wyniki zmanipulować. Nie wiem, może trzeba będzie po prostu demonstrować, korzystać ze swoich praw gwarantowanych konstytucyjnie – stwierdził prezydent Andrzej Duda w Kanale Zero.

Andrzej Duda zapewnił, że zawetuje ustawę o neosędziach, bo "nie ma żadnych neosędziów".

