Andrzej Duda szczerze o Joe Bidenie. Co o nim myśli prywatnie?

Andrzej Duda może pochwalić się wyjątkowo dobrymi relacjami między innymi z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W sieci często pojawiają ich wspólne zdjęcia, na których widać, jak wymieniają serdeczne powitania. Dobre relacje zdają się go łączyć także z prezydentem USA Joe Bidenem. W wywiadzie z „Gazetą Polską” Andrzej Duda opowiedział o nich nieco więcej. - Nie ma dla mnie znaczenia, czy ja się zgadzam, czy nie zgadzam pod względem ideologicznym z amerykańskim prezydentem, czy ja go lubię, czy nie. Nie ma to znaczenia i nie obchodzi moich rodaków. Mam wykonywać robotę, którą mi powierzono, a jest nią realizowanie interesów Polski. A dzisiaj w jej interesie jest to, żebyśmy byli w jak najlepszych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi – stwierdził w wywiadzie. Podkreślił także, że dla Stanów Zjednoczonych ideologiczne nie mają aż tak dużego znaczenia jak strategiczne interesy. - Dlatego prezydent Stanów Zjednoczonych po raz drugi w ciągu roku staje w sercu Warszawy i mówi: "Tu jest wolne państwo, tu jest NATO, tu jest siła sojusznicza, tu jest artykuł 5, w którym my gwarantujemy bezpieczeństwo każdej piędzi ziemi NATO, także tej, na której stoję". I tyle – stwierdził Andrzej Duda.

