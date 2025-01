Andrzej Duda spotkał się z Karolem III. Monarcha przybył do Oświęcimia

„Nasza pamięć to wasze cierpienie” – poruszające słowa Piotra Cywińskiego do ocalałych z Auschwitz

Karol III w Polsce

Karol III przybył do Polski na obchody 80. rocznicy wyzwolenia nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu-Brzezince. Monarcha spotkał się również z Andrzejem Dudą i jego małżonką.

Karol III, jako pierwszy brytyjski monarcha, przeszedł przez bramę obozu, nad którą widnieje napis Arbeit macht frei. Monarcha zwiedził część obozu wraz z przewodnikiem. W Bloku 5 król obejrzał przedmioty osobiste, z którymi przyjeżdżali do obozu więźniowie. W momencie przyjazdu tracili oni cały swój dobytek, który zdołali zabrać z domów po usłyszeniu rozkazu wywózki. Przez dłuższą chwilę Karol III wpatrywał się w gablotę wypełnioną walizkami. Gdy patrzył na rzeczy należące do dzieci i słuchał, jak wiele z nich zginęło, powiedział, że "jest to nie do wyobrażenia".

Pod koniec Karol III udał się przed Ścianę Śmierci. Monarcha złożył wieniec i w milczeniu stał przed miejscem straceń tysięcy Polaków, Żydów i innych więźniów obozu, który stał się symbolem Holokaustu. Król na zakończenie złożył podpis w księdze gości, którą prowadzi Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Uroczystości w Oświęcimiu

Obóz KL Auschwitz-Birkenau jest symbolem Holokaustu, masowej i systemowej eksterminacji Żydów europejskich. Na przedmieściach Oświęcimia w 1940 roku naziści założyli obóz KL Auschwitz, aby więzić w nim głównie Polaków. W 1942 powstał nieopodal kolejny obóz, Auschwitz II-Birkenau, który stał się głównym ośrodkiem masowej zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. Łącznie w KL Auschwitz zginęło co najmniej 1 mln Żydów, ponad 70 tys. Polaków, 21 tys. Romów i Sinti, 14 tys. sowieckich jeńców wojennych, a także wiele osób innych narodowości i wyznań. Obóz wyzwolili 27 stycznia 1945 roku żołnierze 60. armii I Frontu Ukraińskiego.

Prezydent RP @AndrzejDuda spotkał się z JKM Karolem III, Królem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.Do spotkania doszło na marginesie obchodów 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz. pic.twitter.com/bQXHMYcgdH— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 27, 2025

