Andrzej Duda spotka się z Joe Bidenem

Sejm zajmie się pomocą dla powodzian. Czy politycy dojdą do porozumienia?

Duda spotka się z Bidenem

O spotkaniu Andrzeja Dudy i Joe Bidena informuje Polsat News. Według stacji do spotkania w cztery oczy między liderami Polski i USA dojdzie w hotelu Continental, w którym zatrzymał się amerykański przywódca uczestniczący w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Ten hotel bezpośrednio sąsiaduje z tym, w którym nocuje polska para prezydencka. To nie będzie jedyne spotkanie Dudy i Bidena. Oprócz wspomnianego spotkania politycy spotkają się ponownie - wieczorem Joe Biden wydaje okolicznościowe przyjęcie dla sojuszników USA. Dla 81-latka to pożegnanie z Narodami Zjednoczonymi, gdzie na forum ogólnym wygłosił swoje pożegnalne przemówienie.

Warto przypomnieć, że Joe Biden w swoim ostatnim przemówieniu jako prezydent USA podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ zapowiedział dalszą pomoc dla Ukrainy. Wezwał też do zakończenia wojen na Bliskim Wschodzie i w Sudanie oraz upominał światowych przywódców, aby "nie trzymali się władzy za wszelką cenę". Niewykluczone, że na temat wojny na Ukrainie w indywidualnym spotkaniu mieli rozmawiać Andrzej Duda i Joe Biden.

