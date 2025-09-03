Andrzej Duda skomentował spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Wymowne

Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Podczas rozmowy w Gabinecie Owalnym, Donald Trump odniósł się do kwestii obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Zapytany o ewentualne zmiany w liczebności wojsk, odpowiedział: "Tak, tak mi się wydaje, chyba że czegoś nie wiem. Być może zwiększymy obecność w Polsce, jeśli Polacy będą chcieli. Jesteśmy związani z Polską, chcemy współpracować."

Karol Nawrocki wyraził wdzięczność za zaproszenie i podkreślił znaczenie relacji polsko-amerykańskich. "To znaczy, że polsko-amerykańskie relacje są bardzo ważne i silne. Myślę, że mam tak silne relacje, jak nigdy. Dziękuję za pańskie wsparcie i popieranie mnie podczas kampanii. To była walka ja przeciwko innym, więc pańskie wsparcie było bardzo ważne" – mówił Nawrocki. Prezydent pozdrowił również polską diasporę w Stanach Zjednoczonych.

Andrzej Duda zabrał głos

Tuż po spotkaniu, były prezydent Andrzej Duda zamieścił wpis na platformie X, komentując wizytę Karola Nawrockiego w Białym Domu.

- Znakomita wizyta Karola Nawrockiego w Białym Domu — sojusz polsko-amerykański jest silny! Wschodnia flanka NATO pozostanie bezpieczna dzięki współpracy sojuszniczej i obecności żołnierzy USA w Polsce. Ogromnie poruszający hołd dla ś.p. majora Krakowiana, wyraz solidarności i braterstwa broni między naszymi narodami. Gratulacje dla Pana Prezydenta Nawrockiego i Kancelarii Prezydenta, podziękowania za Waszą pracę dla Polski! Dziękuję Donaldowi Trumpowi za pamięć i miłe wspomnienie mojej roli w budowaniu polsko-amerykańskich relacji - napisał po angielsku.

Widać, że były prezydent jest niezwykle dumny ze swojego następcy i bacznie obserwuje jego poczynania.

W naszej galerii zobaczysz spotkanie Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa w Białym Domu w Waszyngtonie:

Sonda Czy Andrzej Duda był dobrym prezydentem? Tak Nie Nie wiem

Excellent @NawrockiKN visit to the @WhiteHouse – the 🇵🇱🇺🇸 alliance is strong! NATO's eastern flank will remain secure thanks to the cooperation of the member states and the presence of US troops in Poland. A deeply moving tribute to the late Major Krakowian, an expression of…— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) September 3, 2025