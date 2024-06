i Autor: ART SERVICE Andrzej Duda

Zaskoczenie?

Andrzej Duda skomentował kandydaturę Marcina Mastalerka na prezydenta. Znaczące słow

Obecny prezydent Andrzej Duda niebawem zakończy swoją drugą kadencję. Wiele osób się zastanawia, kto mógłby go zastąpić na funkcji głowy państwa. Jak się okazuje, jego bliski współpracownik Marcin Mastalerek ujawnił, że wiele osób zachęca go wzięcia udziału w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Co na to jego szef?