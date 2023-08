Kiedy pójdziemy do urn?

Andrzej Duda nie leci do Korei Południowej

Najgorsza sytuacja pogodowa ma być w piątek 11 sierpnia. Na ten dzień meteorolodzy zapowiadają porywy wiatru z prędkością 150 km na godzinę. Zatem względy bezpieczeństwa okazują się priorytetowe. Niestety, to już kolejny raz w ostatnim czasie, kiedy to głowa państwa musi rezygnować z ważnej podróży służbowej ze względu na warunki atmosferyczne. Tydzień temu Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało na portalu społecznościowym Twitter, że Andrzej Duda odwiedzi Gdynię. Zgodnie z zapowiedziami prezydent miał rozmawiać z dowództwami Centrum Operacji Morskich oraz 3. Flotylli Okrętów. W trakcie wizyty przywódca miał także uzyskać aktualne informacje nt. stanu bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Na godz. 15:30 w Porcie Wojennym w Gdyni zaplanowano konferencję prasową z udziałem prezydenta Dudy. Niestety, do spotkania nie doszło.

– Niestety, warunki pogodowe uległy wyraźnemu pogorszeniu. Delegacja pana prezydenta była w drodze na miejsce. Nad portem lotniczym Kosakowo w Gdyni wykonywała czterokrotne podejście do lądowania. Decyzją pilota zawróciła do Warszawy ze względu na warunki atmosferyczne – wyjaśnił wówczas na konferencji szef BBN Jacek Siewiera.

