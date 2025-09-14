Andrzej Duda po zjeździe Klubów „GP”: „Debata też była żarliwa”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-09-14 16:38

Prezydent Andrzej Duda podsumował XX Zjazd Klubów Gazety Polskiej w Sulejowie. W emocjonalnym wpisie na platformie X podziękował organizatorom i uczestnikom za otwartą dyskusję i podkreślił, że nawet najostrzejsze spory w tym gronie są zawsze konstruktywne.

Andrzej Duda

i

Autor: Piętka Mieszko/ AKPA

„Debata też była żarliwa” – cały wpis prezydenta

Andrzej Duda podsumował spotkanie na platformie X, przypominając swoją pierwszą wizytę na zjeździe Klubów GP:

– Pierwszy raz gościłem na zjeździe Klubów GP w 2011 roku. Dobrze pamiętam tamto spotkanie. Tym razem debata też była żarliwa. Dziękuję Wam za szczerą i otwartą dyskusję, przesyconą duchem troski o dobro naszej Ojczyzny. Nawet najostrzejszy spór w tym gronie to zawsze konstruktywna rozmowa z ludźmi oddanymi sprawom Rzeczypospolitej. A wciąż mamy jeszcze wiele do zrobienia! – napisał prezydent na X.

Trudne pytania i gorąca wymiana zdań

Spotkanie szybko zamieniło się w prawdziwą burzę. Adam Borowski, szef stołecznego Klubu GP, pytał, dlaczego prezydent nie stanął w obronie konstytucji, kiedy w jego opinii obecny rząd łamał prawo i przejmował media publiczne. – Dlaczego nie przyjechał pan do nas, kiedy staliśmy pod telewizją? – pytał Borowski. Sala zareagowała brawami.

Potężna afera na spotkaniu Andrzeja Dudy z klubem "Gazety Polskiej". Mamy nagrania

Duda nie pozostał dłużny i ripostował pytaniem: – A gdzie państwo byliście, kiedy ścigali Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika?

A następnie jeszcze ostrzej: – Niech pan nie kłamie, nie byliście! – co wywołało kolejne emocje na sali.

Pretensje o nominacje i zaprzysiężenia

W trakcie gorącej dyskusji pojawiły się też zastrzeżenia dotyczące nominacji sędziowskich i zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska. Borowski zarzucał Dudzie, że mianował osoby, które jego zdaniem, nie powinny objąć stanowisk. – Trzeba było nie mianować łobuza Żurka – mówił lider stołecznego klubu.

Sakiewicz tonuje emocje

Temperatura sporu była tak wysoka, że w końcu głos zabrał Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny „Gazety Polskiej”. – Prezydent nie może myśleć, że jest traktowany jak Donald Tusk. Traktujemy go jak przyjaciela, ale chcemy sobie parę rzeczy wyjaśnić – stonował nastroje.

Mocne emocje, konstruktywna puenta

Choć momentami było naprawdę ostro, spotkanie zakończyło się deklaracją dalszej współpracy. Prezydent podkreślił, że głosy z Klubów GP są dla niego ważne i że nadal „jest wiele do zrobienia” w kwestii realizacji postulatów prawicy.

Poniżej galeria: Agata Duda z kokardą na ramieniu w Sejmie

Polityka SE Google News
Agata Duda z kokardą na ramieniu w Sejmie
15 zdjęć
Express Biedrzyckiej - Żółciak, Gądek
Sonda
Czy Andrzej Duda był dobrym prezydentem?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki