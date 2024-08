W rządzie Donalda Tuska trwają prace nad projektem budżetu na 2025 r. Już wiadomo, że zakłada on podwyżki dla najważniejszych polityków w państwie. - Podnosimy wynagrodzenia w tzw. sferze budżetowej, urzędnicy państwowej również są tą podwyżką objęci – przyznał w środę w Radiu ZET minister finansów Andrzej Domański. – W tej chwili nasza propozycja to 4,1 proc. podwyżki dla całej sfery budżetowej, przypomnijmy, że płaca minimalna od 2025 r. wzrośnie o ponad 7 proc. Więc to miejmy skalę, toi nie są jakieś horrendalne podwyżki – przekonywał.

"Fakt" postanowił obliczyć, o jakich zatem podwyżkach mowa. Jednym z beneficjentów przy takim rozwiązaniu byłby prezydent Andrzej Duda. Obecnie zarabia on ok. 25 tys. zł brutto (bez dodatku za staż). Po podwyżce zarabiałby ponad 26 tys. zł brutto, czyli ok. tysiąc złotych miesięcznie więcej. Więcej pieniędzy w portfelach zobaczą także byli prezydenci. Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski otrzymują tzw. emeryturę prezydencką, dożywotnie świadczenie w wysokości 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego głowy państwa. Teraz to ok. 13 tys. zł. Po podwyżce, emerytura prezydencka wzrośnie o ok. 600 zł brutto miesięcznie.

Więcej pieniędzy wpływać będzie także na konto Donalda Tuska, Szymona Hołowni i Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Obecnie zarabiają oni ok. 20,5 tys. zł brutto miesięcznie (bez dodatku stażowego). Na podwyżce mogą zyskać ok. 842 zł brutto miesięcznie. Każdy z ministrów także będzie zarabiać więcej. Teraz pensja na tym stanowisko to ok. 17,8 tys. zł brutto (bez dodatku stażowego). Dzięki podwyżce zyskają ok. 810 zł brutto miesięcznie. Podwyżki objęłyby także parlamentarzystów, którzy nie tylko mogliby liczyć na wyższe uposażenia, ale i diety. W tej chwili uposażenie posła i senatora wynosi 12 826 zł brutto. Po 4,1 proc. podwyżce wyniesie 13 352 zł brutto, czyli dostaną o ok. 526 zł miesięcznie więcej. Natomiast dieta parlamentarna, która teraz wynosi 4008 zł, wzrosłaby od 1 stycznia 2025 r. do 4172 zł. To oznacza podwyżkę o 162 zł miesięcznie.

