Amerykańska telewizja wchodzi do Polski. Newsmax rozpycha się w Europie Środkowej

Amerykański Newsmax, silnie powiązany z Donaldem Trumpem, wchodzi do Polski jako pierwszy kraj UE, uruchamiając bezpośrednią platformę medialną.

To strategiczny element szerszej soft power USA w Europie Środkowo-Wschodniej, mający dostarczyć konserwatywny punkt widzenia bez filtrów.

Sprawdź, dlaczego Polska stała się "lotniskowcem medialnym" dla giganta o kapitalizacji 10 mld dolarów i jak zmieni to spolaryzowany rynek medialny!

Projekt nie ma charakteru zwykłej franczyzy medialnej. Nie ma być również kolejnym kanałem informacyjnym próbującym zagospodarować polską scenę polityczną Ma to być bezpośrednia obecność amerykańskiego medium z własnym zapleczem redakcyjnym, formatami i stylistyką, a także silnym powiązaniem z debatą polityczną w Stanach Zjednoczonych. Polska ma być pierwszym krajem Unii Europejskiej, w którym Newsmax rozwija swój projekt w tej formule, wyprzedzając największe rynki Zachodu - Niemcy, Francję czy Włochy.

Więcej niż telewizja. Element amerykańskiej soft power

Wejście Newsmax do Polski można odczytywać jako część szerszego procesu: rosnącego zainteresowania amerykańskich środowisk konserwatywnych Europą Środkowo-Wschodnią. To region, który z perspektywy Waszyngtonu ma znaczenie strategiczne - polityczne, militarne, energetyczne i kulturowe. Polska jako największe państwo wschodniej flanki NATO i jeden z najważniejszych sojuszników USA w regionie, naturalnie staje się miejscem, w którym amerykańskie media chcą być obecne bardziej bezpośrednio. Założyciel Newsmax, Christopher Ruddy, od lat utrzymuje bliskie relacje z Donaldem Trumpem i jego otoczeniem. PBS Frontline określał go jako „przyjaciela i nieformalnego doradcę” byłego, a obecnie ponownie urzędującego prezydenta USA. Ruddy zna Trumpa od 1999 roku, a sam Trump regularnie pojawiał się w stacji jako gość, telefonicznie i osobiście. Ten kontekst ma niebagatelne znaczenie. Newsmax nie jest bowiem neutralnym technologicznie projektem medialnym, który przypadkowo pojawia się nad Wisłą. To marka wpisana w amerykański konserwatywny ekosystem polityczny. W jej orbicie funkcjonowali i funkcjonują ludzie związani z administracją Trumpa, w tym Sean Spicer, były rzecznik Białego Domu, czy Sebastian Gorka, były zastępca asystenta prezydenta.

Dlaczego Polska i dlaczego teraz?

Istotne jest nie tylko to, kto wchodzi na rynek, ale też dlaczego właśnie teraz i dlaczego w Polsce. Nasz kraj ma być częścią szerszej strategii Newsmax obejmującej Europę Środkową i Południowo-Wschodnią. W kręgu zainteresowań Amerykanów wymieniane są także Słowacja, Czechy, Węgry, Rumunia, Albania i Grecja. Szczególnie mocno wybrzmiewa fakt, że Polska ma pojawić się w tym planie przed największymi rynkami Europy Zachodniej. To ważny sygnał polityczny i medialny. W tym sensie wejście Newsmax na polski rynek medialny wpisuje się w szerszy trend wzmacniania pozycji naszego regionu. Europa Środkowo-Wschodnia po rosyjskiej agresji na Ukrainę przestała być traktowana jako zaplecze Unii Europejskiej. Stała się jednym z głównych pól geopolitycznej rywalizacji, również w sferze narracji, mediów i opinii publicznej.

„Lotniskowiec” jako metafora wpływu

Mówiąc o ekspansji Ruddy użył sformułowania, że Newsmax będzie amerykańskim lotniskowcem medialnym w Europie. To określenie dobrze oddaje ambicję projektu. Lotniskowiec nie jest zwykłym statkiem. Jest ruchomą bazą wpływu, projekcji siły i obecności. W przypadku Newsmax chodzi oczywiście nie o siłę militarną, lecz medialną i narracyjną. Stacja ma wnosić do europejskiej debaty amerykański punkt widzenia, bez pośrednictwa zachodnioeuropejskich redakcji i filtrów interpretacyjnych. Dla polskiego widza może to oznaczać coś nowego: bezpośredni dostęp do amerykańskiej debaty konserwatywnej, do polityków i komentatorów bliskich republikańskiemu centrum władzy, a także do sposobu opowiadania o świecie charakterystycznego dla amerykańskiej prawicy. Chodzi o stworzenie trwałej platformy oddziaływania, nie militarnego, lecz informacyjnego. Newsmax ma wnosić do europejskiej debaty bezpośredni, amerykański punkt widzenia, bez filtrów charakterystycznych dla zachodnioeuropejskich redakcji. Dla odbiorców w Polsce oznacza to dostęp do treści tworzonych w logice amerykańskiej debaty konserwatywnej, zarówno pod względem tematów, jak i sposobu ich interpretacji.

Silne zaplecze biznesowe

Newsmax został założony przez Christophera Ruddy’ego w 1998 roku i przez lata konsekwentnie budował swoją pozycję na rynku. Przełomem był debiut giełdowy w marcu 2025 roku. Spółka weszła na New York Stock Exchange, pod symbolem NMAX, a akcje w pierwszym dniu notowań wzrosły o ponad 700 procent. Według CBS News dało to firmie kapitalizację przekraczającą 10 mld dolarów. To pokazuje, że do Polski nie wchodzi niszowy projekt, lecz marka, która w USA zbudowała znaczącą pozycję polityczną, medialną i finansową.

Nowy gracz w spolaryzowanym rynku

Polski rynek medialny jest już wyraźnie spolaryzowany. Wejście Newsmax może tę dynamikę wzmocnić, ale jednocześnie zagospodarować segment odbiorców zainteresowanych wyraźnie proamerykańską, konserwatywną i antyestablishmentową narracją. Rywalizacja nie będzie dotyczyć wyłącznie widza, lecz także sposobu interpretowania kluczowych kwestii: relacji transatlantyckich, wojny w Ukrainie, przyszłości NATO, polityki migracyjnej, Unii Europejskiej, roli Chin, Rosji i sporu cywilizacyjnego na Zachodzie. Dla Polski to szczególnie ważne, bo właśnie tutaj przecinają się dziś najważniejsze napięcia: bezpieczeństwo militarne, relacje z USA, pozycja w UE, przyszłość Ukrainy i pytanie o to, jaką rolę Europa Środkowa ma odgrywać w nowym porządku międzynarodowym.

