i Autor: Marek Kudelski/SUPER EXPRESS Ambasador Rosji, Siergiej Andriejew.

Śmierć Nawalnego

Ambasador Rosji pilnie wezwany do MSZ

PAP | bl 16:06

We wtorek 20 lutego do MSZ wezwany został ambasador Rosji Siergiej Andriejew. MSZ wezwało władze Rosji do wzięcia odpowiedzialności za śmierć Aleksieja Nawalnego i przeprowadzenia pełnego i transparentnego śledztwa - poinformował resort dyplomacji.