Ambasador Izraela w piątek pojawi się w siedzibie MSZ. Chodzi o Polaka zabitego przez izraelską armię [NASZ NEWS]

Wśród siedmiu zabitych wolontariuszy organizacji humanitarnej World Central Kitchen jest Damian Soból z Przemyśla. Polska domaga się od Izraela wyjaśnień, ale też odszkodowania dla rodziny zmarłego. W tej sprawie w najbliższy piątek, czyli 5 kwietnia, w siedzibie MSZ stawi się ambasador Izraela Jaakow Liwne, który będzie rozmawiał z Andrzejem Szejną, wiceministrem spraw zagranicznych odpowiedzialnym za region Bliskiego Wschodu. - Rozmowa będzie dotyczyła odpowiedzialności moralnej, politycznej, ale też finansowej Izraela za atak na konwój humanitarny oraz relacji polsko-izraelskich – wyjaśnia nasz informator w MSZ. Jak się dowiedzieliśmy, jedną z kluczowych kwestii ma być pomoc rodzinie zmarłego Polaka.

Warto przypomnieć, że ostatnie wypowiedzi ambasadora Izraela spotkały się w Polsce z falą krytyki. Jaakow Liwne zaatakował wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka za użycie terminu „zbrodnie wojenne” w kontekście ataku na konwój. - To ten sam Bosak, który do dziś nie zgodził się potępić masakry dokonanej przez Hamas 7 października i którego partyjny kolega, prawicowy ekstremista, zgasił gaśnicą chanukową menorę, którą zapaliliśmy w parlamencie w Warszawie. Wniosek: antysemici zawsze pozostaną antysemitami, a Izrael pozostanie demokratycznym Państwem Żydowskim, które walczy o swoje prawo do istnienia – pisał ambasador.