i Autor: Wojciech Olkusnik/East News, Sebastian Wielechowski/Super Express, Marek Kudelski/Super Express

Afera wokół napoju z procentami

Alkohol w tubkach jak dla dzieci! Politycy zabrali głos na temat skandalu

W internecie zawrzało, gdy w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia napojów z wódką i innymi alkoholami w plastikowych tubkach, bardzo podobne do popularnych musów owocowych dla dzieci. Sprawa zbulwersowała także polityków. - Mam szczerą nadzieję, że karma do was wróci i wasza chciwość ukarze się sama – tak o producencie trunków napisał marszałek Sejmu Szymon Hołownia (48 l.).