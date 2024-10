15 października 2023 r. minie dokładnie rok od wyborów, po których władzę w Polsce objął rząd Donalda Tuska. - To była ważna i wielka zmiana - powiedział Aleksander Kwaśniewski w Polskim Radiu. W jego ocenie "wybory 15 października są jednymi z nielicznych, które są zapisane w historii". - W świecie, kiedy ta fala populizmu i nacjonalizmów podnosi się, Polska pokazała, że można to zahamować. My jesteśmy rzadkim przypadkiem. Zobaczymy, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych, ale wiemy, co się wydarzyło na Słowacji. Sam fakt, że koalicja demokratyczna potrafiła zmobilizować wyborców, mieliśmy najwyższą frekwencję i PiS został zatrzymany, daje Tuskowi miejsce w historii - tłumaczył. - Łatwo sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy mieli trzecią kadencję PiS - dodał bezpardonowo.

Zobacz: Kwaśniewski zdradził zaskakujący plan Dudy po prezydenturze?! Rosjanin szybko zareagował!

Zdaniem Kwaśniewskiego rząd Donalda Tuska ma "niezwykle trudną sytuację, pod każdym względem". Wskazał na uwarunkowania zewnętrzne - wojny na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, "bardzo niejasną sytuację w wielu krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych", skutki zmian klimatycznych, ale też na uwarunkowania wewnętrzne. Jego zdaniem "spadek po ośmiu latach rządów PiS w niektórych dziedzinach jest katastrofalny". Wskazał na sądownictwo i "niszczenie" innych instytucji. - Odwojowanie tego zgodnie z kulturą prawną, elegancją jest w gruncie rzeczy niemożliwe - stwierdził były prezydent. - To rodzaj chaosu, świadomie spowodowany przez PiS, z którego wyjście jest niezwykle trudne. Na szczęście gospodarka działa, na szczęście te podstawy stworzone przez lata w innych dziedzinach okazują się trwałe i mocne - przekonywał.

Sprawdź: Tak zareagowali rodzice Aleksandra Kwaśniewskiego na wieść o ślubie. Nietypowa sytuacja

Jaką zatem ocenę wystawiłby rządowi Donalda Tuska? - Uczciwie powiem, że gdyby warunki były łatwiejsze, to prawdopodobnie ocena mogłaby być wyższa. Ale dają sobie radę - stwierdził. Następnie dodał, że "biorąc pod uwagę skalę trudności i fakt, że mamy koalicję złożoną z czterech partii", a także - jak się wyraził, "nadmierne upartyjnienie", wystawił swoją ocenę. Jak stwierdził:

- Oceniam rząd Tuska na mocne 3,5

Galeria poniżej: Aleksander Kwaśniewski na expose Donalda Tuska

Sonda Czy Twoim zdaniem rząd Donalda Tuska wywiązuje się ze złożonych obietnic? Tak Nie