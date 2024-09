Aleksander Kwaśniewski zaniepokojony pomysłem Donalda Tuska. O co chodzi?

Aleksander Kwaśniewski często jest proszony o wyrażenie opinii na wszelkie związane z polityką tematy. W wywiadzie z Wirtualną Polską poruszono temat organizacji Igrzysk Olimpijskich w Polsce, o czym jakiś czas temu mówił Donald Tusk.

- Pomysł jest świetny, bo igrzyska są piękną ideą. To jednak niełatwa droga. Procedura ubiegania się o organizację jest skomplikowana, niełatwo też przeprowadzić samą olimpiadę. Perspektywa jest odległa, bo dotyczy roku 2040 lub 2044, więc będę musiał bardzo zdrowo żyć, by tego doczekać... - stwierdził były prezydent.

Przyznał jednak, że niepokoi go inna sprawa związana z organizacją IO w Polsce. -Podchodzimy do tego tematu mało poważnie. Potrzebna jest rozmowa ze społeczeństwem, dyskusja ekspertów. Jaki mamy plan, co ma być specyfiką polskich igrzysk, czy mają być na przykład skromniejsze niż wcześniejsze olimpiady. Francuzi czy Australijczycy znaleźli na to pomysł. Później trzeba stworzyć program, zyskać aprobatę MKOl, a potem ruszyć do boju z innymi kandydatami i wygrać konkurencję. Na dziś nie wiemy jeszcze, z kim przyszłoby nam rywalizować - zauważył.

Aleksander Kwaśniewski został także zapytany, czy to nie jest próba przykrycia słabych wyników naszych sportowców w Paryżu.

- Nie sądzę, by rząd Donalda Tuska miał interes przykrywania słabego wyniku sportowego. O igrzyskach w 2036 roku mówił Andrzej Duda, teraz podobnie myśli Donald Tusk, więc jakoś ta myśl żyje. Na razie jako opowieść przy stole podczas kolacji, a nie projekt, za którym chcemy twardo stanąć, przygotować i na końcu wygrać - ocenił polityk.

Dodał, że jeśli igrzyska odbędą się w Polsce za 16 czy 20 lat, władza może się jeszcze wiele razy zmienić, a on sam nie wierzy, by premierem był wtedy Donald Tusk albo Jarosław Kaczyński.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Aleksander Kwaśniewski:

Quiz. Który prezydent to powiedział? Pierwsze pytanie to łatwizna! Poradzisz sobie z resztą? Pytanie 1 z 12 Który prezydent to powiedział?: "Ja panu mogę nogę podać" Bronisław Komorowski Lech Wałęsa Aleksander Kwaśniewski Dalej