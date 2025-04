Aleksander Kwaśniewski podsumował Sławomira Mentzena. Nie gryzł się w język!

Dojdzie so starcia na poglądy?

Aleksander Kwaśniewski zauważył, że Sławomir Mentzen powiela schemat znany z poprzednich wyborów, gdzie kandydaci spoza głównych partii, tacy jak Paweł Kukiz i Szymon Hołownia, zyskiwali popularność jako alternatywa dla duopolu. Podkreślił również, że Konfederacja skutecznie wykorzystuje media społecznościowe, docierając do młodych wyborców. "Mentzen zyskuje jako 'ten trzeci'. Na tym dobre wyniki zrobili już Paweł Kukiz i Szymon Hołownia. Dodatkowo Konfederacja jest bardzo sprawna w mediach społecznościowych, ten język podoba się młodym" - stwierdził Kwaśniewski.

Kwaśniewski ostro krytykuje wypowiedź Menztena

Były prezydent ostro skrytykował wypowiedzi Sławomira Mentzena dotyczące aborcji, szczególnie w kontekście gwałtu. Przypomnijmy, że Mentzen w Kanale Zero stwierdził, że jest przeciwny aborcji nawet w przypadku ciąży wynikającej z gwałtu na nieletniej przez pedofila, argumentując, że "nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością". Kwaśniewski nazwał to "cynicznym i durnym" oraz "pozbawionym jakiejkolwiek empatii". Dodał, że takie słowa "powinny dyskwalifikować człowieka", ale zauważył, że w dzisiejszej polityce "nic nikogo nie dyskwalifikuje".

- To jest pozbawione jakiejkolwiek empatii, to właściwie powinno dyskwalifikować człowieka, który takie rzeczy opowiada, ale myślę, że żyjemy w epoce, gdzie w polityce nic nikogo nie dyskwalifikuje - stwierdził.

Aleksander Kwaśniewski wyraził przekonanie, że Sławomir Mentzen nie ma szans na wejście do drugiej tury wyborów prezydenckich. Jego zdaniem, w decydującym starciu zmierzą się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki.

Kwaśniewski o marszu patriotów

Były prezydent pozytywnie ocenił decyzję Koalicji Obywatelskiej o przesunięciu terminu marszu. Uważa, że w nowej sytuacji marsz stanie się demonstracją poparcia dla kandydata demokratycznego, w starciu z odmienną wizją Polski reprezentowaną przez konkurenta.

- W tej sytuacji będzie to marsz dla demokratycznego kandydata, bo będą ścierać się ze sobą dwie różne wizje Polski - powiedział Kwaśniewski, dodając, że przed pierwszą turą marsz byłby jedynie wiecem poparcia dla Rafała Trzaskowskiego. Nie zadeklarował jednak, czy weźmie udział w marszu.

