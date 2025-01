Aleksander Kwaśniewski nie kryje obaw co do Elona Muska. "Ma ADHD"

- To jest nowe zjawisko. Nie sądzę, żeby było bardzo trwałe, ale na pewno przez jakiś czas to będzie szło w tą stronę. Na pewno to obudzi ambicję bardzo bogatych ludzi w innych krajach, którzy uznają, że barier nie ma, że skoro Amerykanie mogą mieć oligarchów w rządzie czy oligarchowie wręcz mogą rządzić to czemu nie może być to w Europie, Azji czy Afryce. Jest to sygnał dla bogatych, ze bogactwo nie ma służyć działalności filantropijnej tylko ma służyć zdobywaniu i sprawowaniu władzy - skwitował.