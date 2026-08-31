Alarm w PiS po aferze Zondacrypto. Kaczyński zarządza specjalne spotkanie

Afera Zondacrypto wstrząsa PiS: Kaczyński zwołuje naradę, by zbadać powiązania polityków partii z rynkiem kryptowalut.

Prezes PiS przyznał, że nie wiedział o spotkaniu Moskala z Kralem na Ibizie, ostro nazywając krypto "patologią".

Dowiedz się, jakie rozliczenia zapowiada Kaczyński wewnątrz PiS i kto poniesie konsekwencje w tej głośnej sprawie.

Sprawa Zondacrypto nie schodzi z politycznej agendy. Teraz Jarosław Kaczyński zapowiada wewnętrzne rozliczenie w Prawie i Sprawiedliwości. Prezes partii poinformował, że zostanie zwołana specjalna narada poświęcona kontaktom polityków PiS z przedstawicielami branży kryptowalutowej.

Jednym z tematów ma być spotkanie Michała Moskala z Przemysławem Kralem. Polityk PiS spotkał się z prezesem Zondacrypto w sierpniu 2025 roku na Ibizie. Kaczyński zapewnia, że wcześniej o tym nie wiedział.

Kaczyński o Moskalu: „Nie miałem zielonego pojęcia”

Prezes PiS został zapytany o sprawę w rozmowie z Telewizją Republika. Nie ukrywał zaskoczenia informacjami dotyczącymi swojego wieloletniego współpracownika.

– Ja nie miałem zielonego pojęcia, że mój młody kolega i przez wiele lat mój współpracownik wybrał się na Ibizę i spotkał się z panem Kralem – powiedział Jarosław Kaczyński.

Po spotkaniu z Kralem Moskal zaangażował się w prace dotyczące ustawy o kryptoaktywach. Kaczyński przekonuje jednak, że działania podejmowane przez posła po powrocie z Ibizy miały być niekorzystne dla Krala, ponieważ – jak stwierdził – „dawały podstawę do tworzenia dla niego konkurencji”.

Specjalna narada w PiS. Kaczyński zapowiada wyjaśnienia

Prezes PiS nie zamierza jednak zamykać sprawy na tych wyjaśnieniach. Zapowiedział dokładne sprawdzenie tego, co działo się wewnątrz partii.

– Jeśli chodzi o sytuację w naszej partii w tej kwestii, to zostanie ona wyjaśniona do końca. Natomiast, jeżeli chodzi o to, kto tak naprawdę to tolerował i jakie miał z tego powodu profity, to też trzeba wyjaśnić – przekazał. Kaczyński poinformował następnie o zwołaniu specjalnego spotkania. – Będzie specjalna narada w partii na ten temat i ten problem u siebie rozwiążemy. Żeby tylko inni go u siebie rozwiązali – zapowiedział polityk.

W naradzie, oprócz prezesa PiS, ma uczestniczyć również Przemysław Czarnek, przedstawiany przez partię jako jej kandydat na premiera. Na razie Kaczyński nie powiedział, czy wobec któregokolwiek z polityków mogą zostać wyciągnięte konsekwencje. Zapewnił jednak, że sprawa zostanie wewnątrz PiS wyjaśniona „do końca”.

Kaczyński ostro o kryptowalutach

Prezes PiS podkreślał też, że sam nie ma nic wspólnego z rynkiem kryptowalut i odnosi się do niego bardzo krytycznie. Kaczyński nazwał rynek kryptowalut „patologią w świecie finansów”. Jednocześnie zadeklarował, że kontakty polityków jego ugrupowania z osobami związanymi z tym biznesem będą sprawdzane.

Sprawa Zondacrypto w ostatnich dniach stała się jednym z głównych tematów politycznych. Opozycja i koalicja rządząca wzajemnie zarzucają sobie związki z osobami związanymi z giełdą i próbują przerzucić na drugą stronę odpowiedzialność za brak odpowiednich regulacji rynku. Zapowiedź Kaczyńskiego pokazuje jednak, że temat dotarł już także do samego kierownictwa PiS i będzie przedmiotem wewnętrznych rozmów w partii.

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