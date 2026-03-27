Alarm w Pałacu Prezydenckim? Notowania Nawrockiego lecą w dół

Zaskakujący spadek poparcia

Marcowe badanie OGB dla serwisu stan 360 ujawniło, że pozytywna ocena Karola Nawrockiego spadła o 1,4 proc. w porównaniu z lutym, osiągając poziom 47,4 proc. To sygnał, że prezydent traci część swojego dotychczasowego elektoratu. Co ciekawe, w tym samym czasie wzrosła liczba osób krytycznie nastawionych do jego prezydentury.

Karol Nawrocki triumfuje. Klęska rządu Tuska, posłowie nie dali rady

Coraz więcej krytyków

Tusk o „obleśnej polityce”. Ostre słowa po aferze z Kłodzka

Aż 38,9 proc. respondentów oceniło pracę prezydenta negatywnie, co oznacza wzrost o 2,5 proc. w ciągu miesiąca. Taki skok w sondażach może świadczyć o narastającym niezadowoleniu społecznym. Odpowiedź "ani dobrze, ani źle" wybrało 13,7 proc. badanych, co sugeruje, że część społeczeństwa wciąż pozostaje niezdecydowana lub obojętna.

Inny sondaż potwierdza trend

Podobne wnioski płyną z badania SW Research przeprowadzonego na zlecenie "Wprost". Zadowolenie z polityki głowy państwa wyraziło 39,1 proc. ankietowanych, w tym 18,3 proc. oceniło jego działania "bardzo dobrze". Jednak niemal tyle samo, bo 38,6 proc., jest przeciwnego zdania, a 28,3 proc. "zdecydowanie źle" ocenia Karola Nawrockiego. Co to oznacza dla przyszłości prezydentury?

Koniec "miodowego miesiąca"

Zbieżność wyników obu sondaży wskazuje na wyraźny trend, prezydent Nawrocki mierzy się z coraz większymi wyzwaniami. Po początkowym okresie "miodowego miesiąca", który zwykle towarzyszy nowo wybranym politykom, społeczeństwo zaczyna uważniej przyglądać się jego działaniom. Pojawiające się kryzysy i kontrowersje mogą wpływać na zmianę percepcji wśród Polaków.

Co dalej z notowaniami prezydenta?

Spadające notowania to sygnał ostrzegawczy dla urzędującego prezydenta. Dalsze losy jego poparcia będą zależeć od tego, jak poradzi sobie z bieżącymi wyzwaniami i czy uda mu się przekonać Polaków do swoich działań. Czy prezydent Nawrocki zdoła odwrócić ten trend i odbudować zaufanie społeczne?

