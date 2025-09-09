Akt oskarżenia i lawina wniosków o uchylenie immunitetu Grzegorza Brauna. Nowe informacje

Wobec europosła Grzegorza Brauna toczy się postępowanie karne, obejmujące m.in. incydent z gaszeniem świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 roku, za co trafił do sądu akt oskarżenia.

Akt oskarżenia obejmuje łącznie siedem czynów, w tym incydent w Sejmie, uszkodzenie mienia w Niemieckim Instytucie Historycznym, wyniesienie choinki z krakowskiego sądu oraz naruszenie nietykalności cielesnej dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Do Parlamentu Europejskiego wpłynęły kolejne wnioski o uchylenie immunitetu Braunowi, związane m.in. z próbą "zatrzymania obywatelskiego" lekarki w Oleśnicy, zniszczeniem wystawy LGBT+ w Sejmie, pomówieniem organizatorów akcji "Żonkile", kradzieżą flag oraz zaprzeczaniem zbrodniom w KL Auschwitz-Birkenau.

Policja również domaga się uchylenia immunitetu Brauna w związku z blokowaniem wyjazdu uczestników uroczystości w Jedwabnem.

Głównym punktem aktu oskarżenia, który w lipcu br. trafił do Sądu Rejonowego Warszawa-Praga Południe, jest wydarzenie z grudnia 2023 roku. Wówczas Grzegorz Braun, używając gaśnicy, zgasił świece chanukowe podczas uroczystości w Sejmie. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zarzuca mu publiczne znieważenie grupy ludności z powodu jej przynależności wyznaniowej oraz złośliwe przeszkodzenie publicznemu wykonywaniu aktu religijnego. W ocenie prokuratury, czyn ten obraził uczucia religijne wyznawców judaizmu. Dodatkowo, Braun miał naruszyć nietykalność cielesną jednej z osób, która próbowała interweniować, kierując w jej stronę strumień gaśnicy.

Akt oskarżenia obejmuje łącznie siedem czynów. Oprócz incydentu w Sejmie, zarzuty dotyczą również zdarzenia w Niemieckim Instytucie Historycznym z maja 2023 roku, gdzie Braun uszkodził mienie i zablokował wykład prof. Jana Grabowskiego o Holokauście. Kolejny incydent to styczeń 2023 roku w krakowskim sądzie, kiedy Braun wyniósł ustawioną tam przez sędziów choinkę, po czym wrzucił ją do kosza na śmieci. Oskarżenie odnosi się także do wydarzeń w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie z 2022 roku, gdy w czasie pandemii Braun wszedł do szpitala z grupą osób – żadna z nich nie miała maseczek – a następnie wtargnął na spotkanie dyrekcji placówki i zaatakował jej dyrektora, dr. Łukasza Szumowskiego. Prokurator ocenił, że Braun dokonał naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego – dyrektora instytutu – podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych, a także stosując przemoc fizyczną w postaci szarpania go za ramię i odzież. Ponadto poprzez blokowanie przejścia Braun zmusił dyrektora do pozostania na miejscu zdarzenia. Akt oskarżenia wobec Brauna obejmuje także znieważenie dyrektora.

\Postępowanie karne wobec Grzegorza Brauna w tych sprawach stało się możliwe dzięki uchyleniu mu immunitetu przez Parlament Europejski w maju br. Warto podkreślić, że uchylenie immunitetu nie jest równoznaczne z uznaniem winy, a jedynie otwiera drogę do prowadzenia dochodzenia lub procesu sądowego przez krajowe organy.

Lawina wniosków o uchylenie immunitetu

Sytuacja Grzegorza Brauna jest o tyle skomplikowana, że do Parlamentu Europejskiego wpłynęły kolejne wnioski Prokuratora Generalnego o uchylenie mu immunitetu. Oznacza to, że liczba zarzutów i potencjalnych procesów może się znacznie zwiększyć.

Pierwszy z tych wniosków, przekazany do PE na początku czerwca br., związany jest z wydarzeniami z 16 kwietnia, gdy Braun, wówczas kandydat w pierwszej turze wyborów prezydenckich, próbował dokonać „zatrzymania obywatelskiego” ginekolożki w szpitalu w Oleśnicy, wykonującej tam legalne aborcje. Zarzuty prokuratury wobec Brauna – po ewentualnym uchyleniu immunitetu – mają dotyczyć m.in. bezprawnego pozbawienia wolności lekarki, naruszenia jej nietykalności cielesnej (poprzez popychanie i przytrzymywanie rękoma), znieważenia słownego, a także pomówienia jej o działania mogące podważyć zaufanie do zawodu lekarza. Wniosek obejmuje też dwa inne czyny – publiczne nawoływanie do nienawiści na tle religijnym w nagraniu po incydencie z gaszeniem świec chanukowych w Sejmie oraz zniszczenie w Opolu plakatów należących do Stowarzyszenia Tęczowe Opole.

Drugi wniosek do PE o uchylenie immunitetu Braunowi Prokurator Generalny skierował w lipcu br. w związku z postępowaniami dotyczącymi: zniszczenia w czerwcu 2025 r. w holu głównym Sejmu wystawy poświęconej społeczności LGBT+; pomówienia w kwietniu 2025 r. w czasie telewizyjnej debaty kandydatów na prezydenta organizatorów akcji społecznej „Żonkile” upamiętniającej wybuch powstania w getcie warszawskim; kradzieży w kwietniu 2025 r. flagi Ukrainy z Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej oraz kradzieży w maju 2025 r. flagi Unii Europejskiej z holu Ministerstwa Przemysłu w Katowicach.

W ubiegłym tygodniu do PE został skierowany kolejny, trzeci wniosek o uchylenie Braunowi immunitetu w związku z jego publicznym zaprzeczaniem zbrodniom popełnionym w byłym niemieckim, nazistowskim obozie KL Auschwitz-Birkenau. W tej sprawie postępowanie w lipcu br. wszczęto po tym, gdy Braun w mediach zakwestionował dokonywanie ludobójstwa w komorach gazowych w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Wypowiedzi Brauna w tej sprawie spotkały się z potępieniem ze strony polityków, IPN i duchownych.

Procedura w Parlamencie Europejskim

Wnioski dotyczące Grzegorza Brauna są obecnie procedowane w komisji prawnej Parlamentu Europejskiego. Komisja ma za zadanie przygotować sprawozdanie na ich temat, a następnie wniosek zostanie poddany pod głosowanie na sesji plenarnej europarlamentu. Proces ten zwykle trwa kilka miesięcy.

Dodatkowo, policja również domaga się uchylenia immunitetu europosła Brauna w związku z blokowaniem 10 lipca wyjazdu uczestników uroczystości w Jedwabnem, w tym rabina Michaela Schudricha. W tej sprawie wszczęto postępowanie o wykroczenie dotyczące tamowania ruchu. Wniosek o uchylenie immunitetu jest obecnie analizowany w Komendzie Głównej Policji i ma trafić do Parlamentu Europejskiego.

