„Agent Tomek” ujawnia szokujące kulisy CBA. Tajne dokumenty i podsłuchy

ABW zatrzymało Olgierda L.! Doprowadzono go do prokuratury

Ziobro odgraża się po głosowaniu. "Przyjdzie czas, kiedy to my będziemy rozliczać"

Posłanka PSL pytana, czy Hołownia może wejść do II tury wyborów kosztem Trzaskowskiego: "Walczymy o to"

Tajne podsłuchy i polityczne rozgrywki

Zapowiada się gorący dzień w Sejmie! Wróci temat immunitetu Kaczyńskiego

„Dostałem od pana Wąsika analizę polityczną podsłuchów Jana Burego, który był przewodniczącym klubu PSL. Polecił mi, abym udostępnił ją prawicowym dziennikarzom, żeby opluć w mediach i zszargać nazwisko tego polityka” – mówił Tomasz Kaczmarek. W trakcie programu przekazał Dorocie Wysockiej-Schnepf kilkustronicowy dokument, na którym widniały ręczne dopiski, rzekomo stworzone przez ludzi Kamińskiego.

Według Kaczmarka, dokument zawiera tajne dane operacyjne oraz fragmenty podsłuchów, które miały zostać zmanipulowane w celu politycznej kompromitacji Burego. „Te materiały nigdy nie powinny opuścić CBA. A jednak były wykorzystywane do niszczenia ludzi, na których PiS chciał się zemścić” – dodł.

Kaczmarek: „CBA było zbrojnym ramieniem PiS”

Tomasz Kaczmarek nie szczędził gorzkich słów swoim byłym przełożonym. „Za czasów Kamińskiego, Wąsika i Bejdy, CBA nie walczyło z korupcją. To była instytucja stworzona do realizacji politycznych rozgrywek PiS. Specjalizowała się w fabrykowaniu dowodów i medialnych linczach” – mówił były poseł.

Kaczmarek, który od ponad roku składa zeznania w łódzkiej prokuraturze, wyjaśnił, że jego decyzja o ujawnieniu prawdy była podyktowana narodzinami dzieci. „Chcę zamknąć ten rozdział i ukarać winnych. Dopiero dziś czuję, że mogę to zrobić, nie patrząc za siebie” – podkreślił.

Weronika Marczuk: „Ból, którego nie da się zabrać”

Gościem programu była także Weronika Marczuk, która w 2009 roku została zatrzymana przez CBA pod zarzutem korupcji. Dwa lata później prokuratura umorzyła śledztwo, nie znajdując żadnych dowodów na jej winę.

„To, co zrobiło mi CBA, pozostawiło bliznę na całe życie. Straciłam zdrowie, czas i spokój. Do tej pory nikt mnie nie przeprosił” – mówiła. Zapytana, co powiedziałaby Tomaszowi Kaczmarkowi, odpowiedziała: „Spowodował tragedię w życiu wielu osób. Dobrze, że chce oczyścić swoją duszę, ale rany, które zostawił, nigdy się nie zagoją”.

Tajne dokumenty w rękach mediów

Jednym z najbardziej szokujących wątków programu była prezentacja dokumentu, który według Kaczmarka, został mu przekazany przez Wąsika w latach 2013-2014. „To dowód na to, jak działało CBA pod rządami Kamińskiego. Nie chodziło o walkę z korupcją, ale o eliminowanie politycznych rywali” – podsumował były agent.

Czy ujawnione rewelacje Tomasza Kaczmarka przyniosą konsekwencje dla byłych szefów CBA? Śledztwo w tej sprawie trwa, a emocje wokół tematu nie gasną. Jak widać, polska polityka to wciąż arena pełna nieczystych zagrywek i tajemnic z przeszłości, które dopiero teraz wychodzą na światło dzienne.

Poniżej galeria: Zbigniew Ziobro przed komisją regulaminową. Zapraszamy!

Express Biedrzyckiej - Krzysztof Brejza 05.12.2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.