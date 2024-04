20. rocznica zakończenia obrad komisji w sprawie afery Rywina

Afera Rywina, czyli jak w Polsce narodził się system dwupartyjny

Była to do niedawna najbardziej medialna komisja sejmowa w III RP, z której doniesienia z zapartym tchem śledziła cała Polska. Zawdzięczamy jej nie tylko ujawnienie kulisów politycznych gier na szczytach władzy początku XXI wieku, lecz także określenia, które na stałe weszły do języka polskiego. Bo trudno nie znać kultowej „grupy trzymającej władzę”, niefortunnej riposty Anity Błochowiak (SLD) o homoseksualistach w kolorowych skarpetkach czy obraźliwej odpowiedzi Leszka Millera na pytanie Zbigniewa Ziobry o zabójstwo gen. Marka Papały: „Pan jest zerem”. I choć tzw. komisja Rywina, obradująca od 14 stycznia 2003 roku do 5 kwietnia 2004, rozgrzewała Polaków do czerwoności, a jej ślady współcześnie wciąż łatwo daje się odnaleźć, dziwnie szybko rozmyli się jej bohaterowie. Niektórzy po latach powrócili z niebytu w blasku fleszy, inni znaleźli dla siebie zaciszne miejsca w cieniu arkad, skąd przyglądają się wyczynom młodszych kolegów.