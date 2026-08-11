Afera powodziowa eksplodowała! Tusk reaguje, działaczka KO traci stanowisko

Afera powodziowa wstrząsa Koalicją Obywatelską: 4,5 mln zł pomocy trafiło do firm powiązanych z działaczką partii, co wywołało reakcję premiera Tuska.

Anna Konieczyńska, wiceprezes KARR i członkini KO, została odwołana ze stanowiska i zawieszona; sprawę badają CBA i prokuratura.

Odkryj wszystkie szczegóły bulwersującego skandalu i dowiedz się, jakie kroki zapowiada premier w walce z nadużyciami.

Afera powodziowa. Tusk zabiera głos

Publikacja Wirtualnej Polski wywołała polityczną burzę. Dziennikarz Szymon Jadczak opisał przypadek blisko 4,5 mln zł pomocy, która trafiła do trzech firm związanych z Dziwiszowem na Dolnym Śląsku.

Wątpliwości wzbudziło nie tylko to, komu przyznano pieniądze, ale również pytanie, czy wskazane nieruchomości rzeczywiście ucierpiały podczas powodzi. Do sprawy odniósł się Donald Tusk podczas spotkania z ministrami.

– Zakładaliśmy z góry, że pojawią się tego typu problemu, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy – powiedział premier. – Mówimy tutaj o sytuacji, za którą odpowiada w sensie instytucji Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego – mówił szef rządu.

4,5 mln zł dla trzech firm. Jedna należy do męża działaczki KO

Według ustaleń WP około 4,5 mln zł pomocy obsługiwanej przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego trafiło do trzech podmiotów związanych z Dziwiszowem. Jedna z firm należy do męża Anny Konieczyńskiej, wówczas wiceprezes KARR i działaczki Koalicji Obywatelskiej. Przedsiębiorstwo otrzymało 200 tys. zł pożyczki.

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Kolejne 3,2 mln zł przyznano spółce należącej do sąsiada małżeństwa, a ponad 1,12 mln zł firmie będącej właścicielem lokalnej telewizji. Wirtualna Polska podała, że dane straży pożarnej, Wód Polskich oraz systemów satelitarnych nie potwierdziły zalania wskazanych nieruchomości. Przedstawiciele przedsiębiorstw utrzymują jednak, że ponieśli szkody.

KARR przekonywała z kolei, że decyzje podejmowano na podstawie zaświadczeń wydawanych przez gminy oraz wycen rzeczoznawców lub komisji.

Tusk: „Wypalimy każdy przypadek”

Premier zapewnił, że ewentualne nieprawidłowości mają zostać dokładnie wyjaśnione.

– Dla mnie najważniejsze jest, aby instytucje państwa działały i żeby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane (...) Wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian – zapewnił Donald Tusk.

Jak przekazał szef rządu, sprawę od kwietnia kontroluje Centralne Biuro Antykorupcyjne. Dokumentację sprawdza również Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze prowadzi czynności sprawdzające.

Anna Konieczyńska odwołana z KARR

Sprawa ma już personalne konsekwencje. Rada nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zdecydowała o odwołaniu Anny Konieczyńskiej ze stanowiska wiceprezes zarządu. Informację potwierdził rzecznik marszałka województwa dolnośląskiego Michał Nowakowski.

– Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego podjęła uchwałę o odwołaniu pani Anny Konieczyńskiej – poinformował.

Według przekazanych informacji przy podejmowaniu decyzji brano pod uwagę kwestie związane z zarządzaniem spółką, jej wizerunkiem oraz najnowsze doniesienia o możliwych nieprawidłowościach przy udzielaniu pomocy przedsiębiorcom.

Na miejsce Konieczyńskiej nie powołano na razie nowej osoby. Zarząd KARR jest obecnie jednoosobowy, a prezesem pozostaje Hubert Papaj.

KO zawiesiła Konieczyńską

Konsekwencje wyciągnęła także Koalicja Obywatelska. Po ujawnieniu sprawy Anna Konieczyńska została zawieszona w prawach członka partii. O jej dalszej sytuacji ma zdecydować sąd koleżeński KO. Prezes KARR zapewniał wcześniej, że przy rozpatrywaniu wniosku dotyczącego firmy swojego męża Konieczyńska wyłączyła się z postępowania.

Teraz cała procedura przyznawania środków jest przedmiotem kontroli kilku instytucji. Dopiero ich ustalenia mają odpowiedzieć na pytanie, czy przy rozdzielaniu pieniędzy doszło do złamania prawa.

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