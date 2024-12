Afera na całą Polskę. TVP przeprasza Bartosza Staszewskiego za manipulacyjne materiały

Tusk odniósł się do sprawy Romanowskiego i Orbana. Wspomniał o Kaczyńskim

Manipulacyjne materiały i projekt „Strefy”

W latach 2020-2021 TVP w programach informacyjnych, takich jak „Wiadomości”, „Panorama”, „Jedziemy” oraz „Minęła 20”, przedstawiała działalność Bartosza Staszewskiego w sposób manipulacyjny. Materiały te sugerowały, że jego projekt „Strefy wolne od LGBT” wprowadza w błąd opinię publiczną i działa na szkodę Polski. Przypisywano mu intencjonalne działania mające na celu szkalowanie wizerunku kraju na arenie międzynarodowej.

W rzeczywistości projekt Staszewskiego był odpowiedzią na uchwały niektórych samorządów ogłaszających się „strefami wolnymi od ideologii LGBT”. Akcja miała zwrócić uwagę na dyskryminację społeczności LGBT w Polsce, jednak TVP przedstawiła ją jako działanie dezinformacyjne. To właśnie te zmanipulowane materiały stały się podstawą pozwu, który zakończył się przeprosinami ze strony telewizji.

Treść przeprosin i wyrok sądu

Sąd uznał, że materiały TVP naruszyły dobre imię i godność Bartosza Staszewskiego oraz przyczyniły się do nagonki na jego osobę. W wyemitowanych przeprosinach Telewizja Polska przyznała, że przedstawiała projekt „Strefy” w sposób nieuprawniony i manipulancki. Podkreślono, że zarzuty wobec Staszewskiego były bezpodstawne i nieuprawnione.

Przeprosiny wyemitowano po raz pierwszy 16 grudnia 2024 roku na antenie TVP Info. Od 20 grudnia są również dostępne na stronie internetowej TVP Info, aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców. To działanie wpisuje się w szerszy kontekst rozliczeń z błędami poprzedniego kierownictwa TVP.

Nowe kierownictwo TVP i era przeprosin

Zmiany w Telewizji Polskiej nastąpiły po przejęciu władzy przez nowy rząd w grudniu 2023 roku. Nowe kierownictwo stacji stara się odbudować wiarygodność mediów publicznych, publikując przeprosiny za wcześniejsze nadużycia. Przeprosiny dla Bartosza Staszewskiego to kolejny krok w tej strategii. Wcześniej TVP przeprosiła m.in. posła PO Piotra Borysa za nieprawdziwe informacje.

Reakcje opinii publicznej

Opinia publiczna różnie ocenia działania nowego zarządu TVP. Część komentatorów uważa, że przeprosiny są koniecznym krokiem w stronę rzetelności i transparentności. Inni podchodzą do nich sceptycznie, sugerując, że to jedynie symboliczne gesty niewystarczające do pełnego rozliczenia propagandy ostatnich lat.

Jedno jest pewne – publikacja przeprosin dla Bartosza Staszewskiego jest wyraźnym sygnałem, że Telewizja Polska pod nowym kierownictwem próbuje naprawić błędy przeszłości. Czy te działania wystarczą, by odbudować zaufanie widzów?

