Adrian Zandberg bije na alarm! Zauważył poważny problem, chodzi o leki

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-09-16 10:07

Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem, zwrócił uwagę na poważny problem braku samodzielności Polski w produkcji podstawowych leków. Jego zdaniem, zależność od importu substancji czynnych z krajów sprzymierzonych z Rosją, takich jak Indie i Chiny, stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności państwa. Polityk podkreślił, że brak dostępu do leków może mieć katastrofalne skutki społeczne i gospodarcze, porównywalne z atakiem dronów.

Adrian Zandberg

i

Autor: Tomasz Nowociński/SUPER EXPRESS Adrian Zandberg
  • Adrian Zandberg w programie "Graffiti" alarmował o uzależnieniu Polski od importu substancji czynnych do leków z krajów sprzymierzonych z Rosją, takich jak Indie i Chiny, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.
  • Polityk postuluje uruchomienie programu inwestycyjnego w celu odbudowy krajowej produkcji substancji czynnych, krytykując zaniedbania rządów PiS i Platformy Obywatelskiej w tej kwestii.
  • Zandberg skomentował propozycję wprowadzenia podatku wojennego, podkreślając, że najważniejsze jest zachowanie spójności społecznej i odporności społeczeństwa na zewnętrzne wpływy.
  • Polityk zwrócił uwagę na problem braku wiedzy Polaków o miejscach schronienia w razie alarmu, wskazując na niewystarczającą rolę budowli ochronnych.

Adrian Zandberg zaznaczył, że Polska, choć coraz częściej dyskutuje o obronie przeciwlotniczej i nowoczesnych technologiach wojskowych, pomija kluczowy aspekt bezpieczeństwa – dostęp do leków.

- Naprawdę, nie trzeba na Warszawę wysłać dronów, żeby zdestabilizować kompletnie sytuację, jeśli nagle tysiące ludzi dowiedzą się w aptece, że leków, których potrzebują do normalnego funkcjonowania, nie ma – mówił w rozmowie z Polsatem.

Polityk wyjaśnił, że Polska w dużej mierze importuje substancje czynne, czyli składniki odpowiedzialne za działanie leków. Głównymi dostawcami tych substancji są Indie i Chiny, kraje należące do Szanghajskiej Organizacji Współpracy, sprzymierzone z Rosją.

- Bardzo mało rozmawiamy o tym, jak łatwo można Polskę zdestabilizować gospodarczo albo społecznie. My dzisiaj nie produkujemy w Polsce olbrzymiej części leków, których używają na co dzień miliony Polaków. One czasem są w Polsce tabletkowane, ale te substancje czynne, czyli to, co w lekach działa, sprowadzamy – podkreślił.

Apel Adriana Zandberga

Adrian Zandberg postuluje natychmiastowe uruchomienie dużego programu inwestycyjnego, mającego na celu odbudowę krajowej produkcji substancji czynnych. Jego zdaniem, jest to kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków.

- Powinniśmy natychmiast uruchomić duży program inwestycyjny, jeżeli chodzi o fabryki leków, a konkretnie fabryki substancji czynnych – powiedział polityk.

Współprzewodniczący Razem ostrzegł, że w przypadku zablokowania dostaw substancji czynnych z zagranicy, Polacy straciliby dostęp do leków na choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, a także do środków medycznych niezbędnych w medycynie pola walki. Polityk skrytykował dotychczasowe rządy za zaniechania w tej kwestii.

Czy Wojsko Polskie obroni nas przed wojną? Generał był zaskoczony odpowiedziami. Mamy sondaż

- Uważam, że to jest nieodpowiedzialne, że przez lata kolejne rządy – mówię o rządzie PiS i Platformy – tego tematu nie ruszyły, chociaż mamy do tego narzędzia i moglibyśmy odbudować publiczną produkcję – zauważył. Dodał, że jego zdaniem "to nieróbstwo tutaj może się na nas bardzo mocno zemścić".

Adrian Zandberg o podatku wojennym

Adrian Zandberg odniósł się również do propozycji Ludwika Koteckiego, członka Rady Polityki Pieniężnej, dotyczącej wprowadzenia podatku wojennego i czasowego zawieszenia świadczeń socjalnych.

- Pan Kotecki bardzo często mówi takie rzeczy rodem z lat 90. – skomentował.

Podkreślił, że w obecnej sytuacji najważniejsze jest zachowanie spójności społecznej i odporności społeczeństwa na zewnętrzne wpływy.

- Dzisiaj realnym wyzwaniem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, jest to, że musimy zachować spójność społeczną i nasze społeczeństwo musi być odporne na zewnętrzne wpływy – dodał polityk. - Ja uważam, że jest coś głęboko nie w porządku, kiedy z jednej strony pozwalamy na to, żeby banki miały dziesiątki miliardów zysku, a z drugiej strony mówimy pracownikom, że mają się zadowolić podwyżką 90 gr. – stwierdził, odnosząc się do przyszłorocznego wzrostu płacy minimalnej.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Adrian Zandberg:

Adrian Zandberg
11 zdjęć
Sonda
Zgadzasz się z Adrianem Zandbegiem?
Express Biedrzyckiej - KIM, OPOLSKA cz.3
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ADRIAN ZANDBERG