Adopcja dzieci dla par LGBT w Polsce? Ważny polityk KO mówi wprost. Sam jest ojcem

Zmiany dla osób LGBT po wyborach. Związki partnerskie w 2024 roku?

Osoby LGBT często narzekały na swoją sytuację pod rządami PiS. Dlatego z nadzieją patrzyły na wynik wyborczy i zawiązanie koalicji 15 października. Jako pozytywny sygnał dla osób nieheteronormatywnych przyjęto nominację Katarzyny Kotuli z Lewicy na stanowisko ministry ds. równości. W rozmowie z "Super Expressem" zapowiedziała ona konkretne działania w sprawie wprowadzenia związków partnerskich w Polsce. Kiedy w naszym kraju zostanie zawarty pierwszy taki związek? - Mam nadzieję, że w przyszłym roku (2024 - red.). Osoby, które ze sobą żyją, które prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe, które często wychowują dzieci, będą mogły zawrzeć związek partnerski, bardzo mi na tym zależy - podkreśliła w grudniu Katarzyna Kotula. Minsitra bardziej ostrożna była w sprawie adopcji dzieci przez pary LGBT. - Dzisiaj jesteśmy na etapie związków partnerskich. Będziemy rozmawiać o innych rozwiązaniach, jak przejdziemy przez ten pierwszy etap - ucięła. W tej sprawie Katarzyna Kotula może liczyć na wsparcie części posłów Koalicji Obywatelskiej. Adopcje dzieci przez pary LGBT otwarcie popiera m.in. Grzegorz Napieralski.

Adopcja dzieci przez pary LGBT. Grzegorz Napieralski: Albo dom dziecka, albo rodzina, która kocha i może pomóc

Ważny polityk KO wprost o tym mówił w rozmowie z "Super Expressem". - Dziwię, że w ogóle to budzi kontrowersję. Sam jestem ojcem dwójki dzieci. Wiem, jakie to ważne, aby miały ciepło w domu, żeby były nakarmione, żeby mogły swobodnie chodzić do szkoły, były dobrze do tej szkoły ubrane. Więc dzisiaj mamy alternatywę: albo dom dziecka, albo rodzina, która kocha i może pomóc. Dla mnie sprawa jest jasna - podkreślił Grzegorz Napieralski. Jego zdaniem adopcja w Polsce "jest o tyle bezpieczna, dlatego że jest bardzo dobrze obudowana prawnie". - Jest trudna, ale to wynika też właśnie z troski o bezpieczeństwo dziecka. Wydaje mi się, że gdybyśmy poszerzyli ten katalog potencjalnych rodziców o pary LGBT i dali byśmy szansę pomocy dzieciom, to nie stanowiłoby żadnego problemu i byśmy byli jako całe społeczeństwo z tego zadowoleni - dodał poseł Koalicji Obywatelskiej.

