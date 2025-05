i Autor: Super Express Kamila Biedrzycka

Adam Traczyk, Beata Lubecka, Patryk Michalski - Express Biedrzyckiej 13 maja

Już we wtorek, 13 maja gośćmi Kamili Biedrzyckiej będą: Adam Traczyk, politolog, dyrektor More in Common Polska, Beata Lubecka, Radio ZET oraz Patryk Michalski z Wirtualnej Polski. Serdecznie zapraszamy do oglądania na żywo programu "Express Biedrzyckiej". Transmisja na naszym kanale na YouTube, na stronie głównej "Super Expresu" oraz na naszym profilu na Facebooku.