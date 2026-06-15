Adam Szłapka krótko podsumował prezydenta! "Nawrockiemu jeszcze potrzeba trochę doświadczenia"

Adam Szłapka, rzecznik rządu, skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego za publiczną krytykę polskiego rządu podczas wizyty w USA.

W kontekście wizyty Karola Nawrockiego w USA, Donald Trump potwierdził deklarację o rozmieszczeniu dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce.

Rzecznik rządu podkreślił, że relacje polsko-amerykańskie są trwałe i nie powinny być sprowadzane do osobistych kontaktów polityków.

Odnosząc się do publicznej krytyki rządu przez Karola Nawrockiego podczas jego pobytu w USA, Adam Szłapka zasugerował, że prezydentowi brakuje doświadczenia w dyplomacji.

- Być może Nawrockiemu jeszcze potrzeba trochę doświadczenia – stwierdził.

Podkreślił jednocześnie fundamentalną zasadę, która powinna obowiązywać polskich polityków poza granicami kraju.

- Warto prezydentowi przypominać, że za granicą obowiązuje zasada: o Polsce mówimy tylko dobrze – dodał.

Wizyta prezydenta w USA

Adam Szłapka odniósł się także do wizyty prezydenta Nawrockiego na 80. urodzinach Donalda Trumpa w Waszyngtonie. Rzecznik rządu ocenił to wydarzenie pozytywnie, uznając je za element budowania relacji międzynarodowych.

- To były urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jeżeli Karol Nawrocki był zaproszony, to dobrze, że tam pojechał. Zawsze dobrze jest, żeby mieć jak najlepsze relacje z sojusznikami – skomentował.

Zaznaczył również, że dobre kontakty prezydenta Nawrockiego z Donaldem Trumpem są cenne i "warto to wykorzystywać". Podczas swojej wizyty w Waszyngtonie, prezydent Karol Nawrocki wyraził publiczną krytykę pod adresem sposobu prowadzenia polityki wobec Stanów Zjednoczonych przez część polskiego rządu i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Prezydent mówił o problemach z realizacją ustaleń na najwyższym szczeblu.

- Jak państwo wiecie, jest często problem z antyamerykańską narracją wielu ważnych polityków w Polsce i polskiego rządu. Jest problem z egzekwowaniem tego, co na najwyższym szczeblu politycznym ustalę z Donaldem Trumpem – powiedział Karol Nawrocki.

Reakcja rzecznika na krytykę

Adam Szłapka przypomniał o standardach komunikacji obowiązujących w rządzie, szczególnie w kontekście międzynarodowym.

- Staramy się w czasie briefingów nie krytykować publicznie czy Polski czy rządu. Prezydent nie trzymał się tej zasady, bo skrytykował premiera i ministra spraw zagranicznych – wyjaśnił rzecznik. Podkreślił, że publiczna krytyka kraju za granicą przynosi negatywne skutki.

- W czasach kiedy na zewnątrz mówiło się źle o Polsce to źle to się dla Polski kończyło – stwierdził, ponownie wskazując na potrzebę większego doświadczenia u prezydenta.

Wojska amerykańskie w Polsce

Rzecznik rządu odniósł się również do kwestii obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, która ma być przedmiotem spotkania prezydenta z szefem MON. Szłapka zapewnił, że rząd aktywnie pracuje nad tą sprawą.

- Rząd nad tym pracuje, wicepremier Władysław Kosiniak - Kamysz także jest zaangażowany w rozmowy - poinformował. - To jest szereg rzeczy, które trzeba przygotować, które trzeba zrobić. To leży zawsze po stronie rządu. Wszyscy nad tym pracujemy. Musimy myśleć bardzo poważnie o bezpieczeństwie, ale to ma bardzo wiele elementów składowych - podsumował.

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