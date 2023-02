Adam Kobieracki nie ma wątpliwości: "Władimir Putin mógłby zostać patronem NATO"

Podsumowanie roku wojny na Ukrianie

Adam Kobieracki został zapytany przez Tomasza Walczaka o poczynania Zachodu podczas wojny na Ukrainy. Wiele osób obawiało się bowiem, że jedność we wspieraniu naszego wschodniego sąsiada nie przetrwa długo. Wręcz przeciwnie, do tej pory neutralne Szwecja i Finlandia postanowiły dołączyć do szeregów NATO. - Władimir Putin mógłby zostać patronem NATO po tym, co zrobił. Sojusz mógłby teraz zmienić nazwę na „Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego imienia Władimira Putina”. Nikomu wcześniej to się nie udało – mówi Adam Kobieracki w „Raporcie. Rok wojny”. Według niego Władimir Putin nie spodziewał się takiej odpowiedzi z Zachodu. - Błąd kardynalny, który popełnił Putin, polegał na tym, że atakując Ukrainę nie pomyślał o tym, że stworzy zagrożenie dla całego świata zachodniego. Myślał, że to zostanie odebrane zapewne jako lokalna wojenka, sprawa niemalże wewnętrzna imperatora Putina. Tak się nie stało – ocenił były zastępca Sekretarza Generalnego NATO ds. operacji.

Ekspert oceni działania NATO w kontekście wojny

Ekspert podkreślił, jak wiele zmieniło się w NATO dzięki napaści Rosję na Ukrainę. Jego zdaniem zagrożenie na wschodniej flance NATO sprawiło, że sojusz zaczął ponownie koncentrować się na swoich podstawowych zadaniach. - Rzeczywiście zasługi do zjednoczenia NATO ma przeogromne. To w wyniku agresji rosyjskiej na Ukrainę latem ubiegło roku w Madrycie w bardzo krótkim czasie przyjęto nową koncepcję strategiczną, która jednoznacznie wskazuje na Rosję jako na zagrożenie bezpieczeństwa sojuszu. To dzięki Putinowi raptem udało się uzgodnić rzeczywiste podniesie wydatków na zbrojenia, które mają zacząć obowiązywać od przyszłego roku. To dzięki Putinowi NATO się rozszerza, to dzięki Putinowi NATO przestało się zajmować operacjami antykryzysowymi daleko poza swoim terenem i zajęło się ponownie odstraszaniem i obroną. Z tego punktu widzenia zrobił bardzo dużo dla sojuszu – podsumował Adam Kobieracki.