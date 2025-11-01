W sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej" większość osób odpowiedziała się za aresztowanie Zbigniewa Ziobry

Prokuratura złożyła wniosek o uchylenie immunitetu Ziobrze, stawiając mu 26 zarzutów, w tym kierowanie grupą przestępczą w związku z Funduszem Sprawiedliwości.

Posiedzenie komisji sejmowej w sprawie uchylenia immunitetu Ziobrze zaplanowano na 6 listopada.

Polacy chcą Zbigniewa Ziobry w więzieniu?

Prokuratura oskarża Zbigniewa Ziobrę o popełnienie aż 26 przestępstw, które mają być ściśle związane z jego działalnością na stanowisku ministra sprawiedliwości. Jednym z najpoważniejszych zarzutów jest kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Grupa ta miała działać w ramach Funduszu Sprawiedliwości, a w jej skład mieli wchodzić m.in. wiceminister Marcin Romanowski oraz inni urzędnicy resortu.

W związku z tak poważnymi oskarżeniami, SW Research przeprowadził sondaż dla "Rzeczpospolitej", w którym zapytano Polaków "czy Zbigniew Ziobro, w związku z zarzutami stawianymi mu przez prokuraturę w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, powinien trafić do aresztu?"

Według sondażu SW Research ponad połowa, bo aż 55,3 proc. respondentów opowiedziało się za aresztowaniem Zbigniewa Ziobry. Przeciwnego zdania było niecałe 20 proc. badanych, dokładnie 18,2 proc.;

Jednocześnie 19,1 proc. odpowiedziało, że nie ma zdania, a 7,4 proc. przyznało, że nie słyszało o sprawie.

18,2% uczestników badania było przeciwnego zdania.

uczestników badania było przeciwnego zdania. 19,1% osób nie miało wyrobionej opinii na ten temat.

osób nie miało wyrobionej opinii na ten temat. 7,4% ankietowanych przyznało, że nie słyszało o sprawie.

Wyniki sondażu jasno wskazują, że ponad połowa Polaków uważa, że Zbigniew Ziobro powinien zostać aresztowany. Tak duży odsetek zwolenników aresztu może świadczyć o poważnym zaniepokojeniu społecznym w związku z zarzutami stawianymi byłemu ministrowi.

Obecna sytuacja Zbigniewa Ziobry

Wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze trafił już do Sejmu. Posłowie zajmą się nim na posiedzeniu komisji regulaminowej, które zostało zaplanowane na 6 listopada.

Zdaniem prokuratury Zbigniew Ziobro miał wyznaczyć osoby, które będą go zastępować, a "a następnie, wykorzystując schemat organizacyjny Departamentu Funduszu Sprawiedliwości, zwerbował osoby, które dokonywały następnie czynów realizujących wyznaczone przez kierownika grupy cele". Zdaniem prokuratury polityk miał działać "w zamiarze bezpośrednim zabezpieczenia i kamuflażu działań grupy".

Ziobro u Orbána, Matecki z zarzutami, Żurek kontratakuje | Express Biedrzyckiej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.