Stanowcze słowa

Adam Bielan zabrał głos ws. wyborów kopertowych. "Nie byłem ich pomysłodawcą"

Europoseł PiS Adam Bielan we wtorek 7 maja zeznawał przed sejmową komisją do spraw wyborów kopertowych. Po burzliwym przesłuchaniu po raz kolejny zabrał głos na ten temat. Wyraźnie podkreślił, że nie był pomysłodawcą takiego rozwiązania, jednak uważał je potrzebne. Co jeszcze mówił?