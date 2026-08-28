92 proc. Polaków mówi jednym głosem. Tego oczekują od rządu i prezydenta

W obliczu ciągłych sporów na szczytach władzy, Polacy wykazują niezwykłą jednomyślność w sprawie kluczowych relacji.

Sondaż dla „Super Expressu” ujawnia, że aż 92% obywateli domaga się współpracy rządu i prezydenta w najważniejszych kwestiach, takich jak bezpieczeństwo i obronność.

Czy politycy mogą zignorować tak potężny i jednoznaczny sygnał społeczny? Dowiedz się, co oznacza dla Polski ten bezprecedensowy wynik!

Ten wynik trudno zignorować. Gdy zapytaliśmy Polaków o relacje między rządem a prezydentem, zdecydowana większość respondentów opowiedziała się za porozumieniem ponad politycznymi podziałami.

W sondażu dla „Super Expressu” badani odnosili się do stwierdzenia: „Rząd i prezydent powinni zawiesić spory i w sprawach najważniejszych, jak np. bezpieczeństwo, obronność, współpracować i dogadywać się”. Odpowiedzi pokazują bardzo wyraźne oczekiwanie społeczne.

92 proc. za porozumieniem rządu z prezydentem

Aż 67 proc. badanych zdecydowanie zgadza się z tym, że w najważniejszych dla kraju sprawach rząd i głowa państwa powinni odstawić polityczne konflikty na dalszy plan. Kolejne 25 proc. raczej zgadza się z takim podejściem. Łącznie daje to aż 92 proc. respondentów, którzy oczekują współpracy między dwoma najważniejszymi ośrodkami władzy wykonawczej w państwie.

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Przeciwników takiego podejścia jest niewielu. 2 proc. badanych raczej się nie zgadza, a zaledwie 1 proc. zdecydowanie nie zgadza się z postulatem zawieszenia sporów w najważniejszych sprawach. Pozostałe 5 proc. nie ma zdania.

Polacy nie żądają końca politycznych różnic

Wyniku sondażu nie należy jednak odczytywać jako oczekiwania, że rząd i prezydent mają przestać się ze sobą spierać w ogóle. Polityczny konflikt jest naturalną częścią demokracji, szczególnie gdy dwa ośrodki władzy różnią się oceną konkretnych ustaw czy kierunku prowadzonej polityki.

Odpowiedzi badanych pokazują jednak, że istnieje granica, za którą zdaniem zdecydowanej większości Polaków partyjne i polityczne różnice powinny zejść na drugi plan. Tą granicą są najważniejsze sprawy państwowe.

Bezpieczeństwo, obronność czy inne strategiczne interesy Polski to obszary, w których wyborcy wyraźnie oczekują nie kolejnych politycznych starć, ale zdolności do rozmowy, kompromisu i wspólnego działania.

Wyjątkowo jednoznaczny wynik

Na uwagę zasługuje przede wszystkim skala poparcia dla takiego stanowiska. Dwie trzecie ankietowanych nie tylko zgadza się z potrzebą współpracy, ale robi to zdecydowanie. Wszystkich przeciwników takiego rozwiązania jest zaledwie 3 proc. To rzadko spotykana dysproporcja, która pokazuje, że w tej kwestii oczekiwanie społeczne wykracza daleko poza elektoraty poszczególnych ugrupowań.

Dla polityków płynie z badania dość prosty komunikat. Polacy mogą akceptować polityczny spór, ale nie chcą, by przeszkadzał on państwu w działaniu wtedy, gdy stawką są sprawy fundamentalne.

Nota metodologiczna: Sondaż przeprowadzony w dniach 7–8 sierpnia 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1022 dorosłych Polaków, o strukturze zgodnej z polskimi wyborcami.

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