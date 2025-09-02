800 plus tylko dla pracujących w Polsce Ukraińców? Polacy są zgodni. Rząd zmienia przepisy

Prezydent zawetował ustawę regulującą pomoc dla Ukrainy. Przygotował własne przepisy.

Rząd przygotował ustawę, która reguluje korzystanie ze świadczeń przez obcokrajowców.

W sondażu "Super Expressu" większość badanych opowiada się za 800 plus dla pracujących Ukraińców.

Prezydent przygotował własny projekt

25 sierpnia prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy i zapowiedział, że przygotuje własne przepisy. – Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy nie wprowadza tej korekty, wokół której toczyła się debata publiczna, że 800 plus powinno przysługiwać tym Ukraińcom, którzy podejmują pracę – oznajmił Nawrocki. Po kilku dniach przedstawił własny projekt, który zawierał część zapisów z zawetowanej ustawy.

Tusk: Nie mamy zamiaru się kłócić

Na zapowiedź prezydenta zareagował szef rządu. – Przecież dobrze pan wie, panie prezydencie, że projekt ustawy w tej kwestii jest praktycznie gotowy. Ustawa, którą pan zawetował, może mieć różne przykre konsekwencje. My się nie pokłócimy, bo nie mamy zamiaru się kłócić, gdyż sami zaproponowaliśmy zmiany dotyczące wypłacania 800 plus – powiedział premier Donald Tusk, zwracając się do Nawrockiego. Według premiera propozycja Nawrockiego w sprawie niewypłacania 800 plus niepracującym Ukraińcom jest zbieżna z deklaracjami rządu, który przygotował nowy projekt ustawy dotyczący wszystkich cudzoziemców pracujących w Polsce.

Projekt ustawy jest gotowy

– Do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów został przekazany projekt ustawy przygotowany w MSWiA, uszczelniający dostęp cudzoziemców do świadczeń na rzecz rodziny oraz ochrony zdrowia – poinformował w serwisie X wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk. – W projekcie znajdują się zapisy pozwalające uniknąć chaosu po 30 września – podkreślił wiceminister.

Projekt ma zostać przyjęty przez rząd we wrześniu. Nie wiadomo, czy zdąży trafić do Sejmu przed najbliższym posiedzeniem, które rozpocznie się 8 września.

Sondaż: 800 plus tylko dla pracujących

W związku z rozpoczętą dyskusją na temat wypłacania świadczenia w kwocie 800 zł dla dzieci i młodzieży, „Super Express” zlecił Instytutowi Badań Pollster sondaż, w którym ankietowani usłyszeli pytanie: „Czy Ukraińcy mieszkający w Polsce powinni otrzymywać 800 plus na dziecko?”. Zdecydowana większość (54 proc.) wybrała odpowiedź: „tak, ale tylko ci, którzy pracują”. 29 proc. ankietowanych uważa, że Ukraińcy „nie powinni otrzymywać” świadczenia, zaś 11 proc. respondentów uznało, że Ukraińcy powinni dostawać 800 plus „tak jak wszyscy”. Z kolei 6 proc. badanych nie miało zdania na ten temat.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 30 sierpnia – 1 września 2025 roku metodą CAWI na próbie 1000 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18 lat i więcej. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

