7 godzin u Kaczyńskiego i napięcia w Pałacu. O tym mówią Miziołek i Olczyk

7 godzin rozmów u Kaczyńskiego

Jednym z najmocniejszych wątków programu jest spotkanie Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim.

„Mateusz Morawiecki poszedł na kolację z Jarosławem Kaczyńskim. Wszyscy myślą, że to było właśnie znowu do domówienia, no bo tam był Adam Bielan... To spotkanie trwało 7–8 godzin” – relacjonuje Joanna Miziołek.

Tak długie rozmowy nie pozostają bez znaczenia. W programie pojawia się sugestia, że mogą dotyczyć przyszłości partii i nowej strategii.

Morawiecki ma nowe zadanie

Z rozmowy wyłania się też kierunek zmian w PiS.

„Mateusz Morawiecki ma teraz się postarać o dziwo pozyskać ludzi młodych i dlatego on jeździ na te wszystkie uniwersytety” – mówi Eliza Olczyk.

To sygnał, że partia chce wyjść poza swój dotychczasowy elektorat.

„Dworska atmosfera” w Pałacu Prezydenckim

W programie sporo miejsca poświęcono też sytuacji wokół Sławomira Cenckiewicza i napięciom w otoczeniu prezydenta.

„W pałacu prezydenckim po prostu są różne ambicje, różni ludzie i o tym teraz jest najgłośniej” – podkreśla Miziołek.„Na dworze zawsze są konflikty i jedni próbują wygryźć drugich” – dodaje Olczyk.

Ambicje i napięcia wokół Przydacza

Dziennikarki zwracają uwagę także na rolę Marcina Przydacza.

„Ma dosyć duże ambicje i gdzieś tam też słychać, że w mediach zbyt ostro się wypowiada, czasem ostrzej niż prezydent. To też się nie podoba w pałacu” – słyszymy w programie.

Polityka bez filtrów

„Niedyskretnie o politykach” to format, który pokazuje politykę bez scenicznej retoryki i oficjalnych komunikatów. To rozmowa o ambicjach, napięciach i decyzjach podejmowanych poza kamerami, czyli o tym, co naprawdę dzieje się za kulisami władzy.

