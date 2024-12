6. rocznica śmierci Jolanty Szczypińskiej. Widok jej grobu łamie serce, tonie w kwiatach

Czy to krok ku końcowi wojny? Zełenski, Trump i Macron już po spotkaniu

Nagrobek Jolanty Szczypińskiej wykonany jest z ciemnego granitu, z wyraźnie widocznym portretem i krzyżem. Wyryte słowa przypominają o jej latach pracy w Sejmie RP:„Ś.P. Jolanta Szczypińska 24.06.1957 † 08.12.2018 Poseł na Sejm RP 2004–2018”.

Pośród wieńców dominują kompozycje z biało-czerwonych goździków, róż i chryzantem jako symbol patriotyzmu i szacunku. Na szarfach widnieją wzruszające dedykacje, w tym jedna od posła do Parlamentu Europejskiego: „Poseł do Parlamentu Europejskiego Müller”. Każda z tych wiązanek to niemal osobny list, pełen wdzięczności za lata służby i oddania sprawom publicznym.

Wspólna pamięć

Obok Jolanty Szczypińskiej spoczywają Lidia i Henryk Joachimiak. To miejsce pełne historii i wzajemnych więzi, które przetrwały próbę czasu. Sąsiedztwo tych grobów stanowi wymowny symbol pamięci, która łączy pokolenia.

Polityczka z misją – serce na dłoni

Jolanta Szczypińska była nie tylko parlamentarzystką, ale też pielęgniarką z powołania. W Sejmie zasłynęła zaangażowaniem w sprawy ochrony zdrowia, troską o pacjentów i wrażliwością na ludzkie potrzeby. Jej determinacja i uczciwość zyskały uznanie wyborców i współpracowników.

Choć odeszła przedwcześnie, jej działalność nadal inspiruje, a jej wartości – patriotyzm, lojalność i służba drugiemu człowiekowi – są wciąż aktualne.

Pamięc, która nie gaśnie

6 lat po jej śmierci grób Jolanty Szczypińskiej przypomina o tym, jak wiele zrobiła dla innych.Migoczące znicze, patriotyczne wieńce i łzy bliskich to świadectwo, że pamięć o niej jest wieczna. W czasach, gdy łatwo zapomnieć o przeszłości, jej dziedzictwo pozostaje żywe – jak światło zniczy, które nie gasną nawet w grudniowy zmierzch.

Zdjęcia z Cmentarza Komunalnego w Słupsku ukazują grób Szczypińskiej otoczony kwiatami, zniczami i biało-czerwonymi szarfami. Symboliczne gesty pamięci pokazują, że jej życie i działalność wciąż budzą wzruszenie i szacunek.

