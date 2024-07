200 dni rządu Tuska. Zobacz jakie oceny wystawili politycy obozu władzy. Są zaskoczenia!

Główną strategią jest rozliczanie

Podwojenie kwoty wolnej od podatku, podwyższenie renty socjalnej, skrócenie kolejek do lekarzy, wprowadzenie kredytu 0% na zakup pierwszego mieszkania, a nawet zlikwidowanie szlaku migrantów przez Białoruś do Polski. To tylko niektóre z konkretów, którym daleko do realizacji mimo kolejnych już 100 dni ekipy Donalda Tuska. Zdecydowana większość obietnic z tej listy ciągle leży odłogiem. - Widać, że główną strategią koalicji jest szeroko rozumiane rozliczanie – mówi dr Machnik. Politycy obozu władzy uważają jednak, że dobrze wykorzystali dany im przez Polaków czas. A ewentualne niedociągnięcia, to jak wynika ze słów Grzegorza Napieralskiego (50 l.) z KO… wina PiS-u. - Zastaliśmy państwo w opłakanym stanie. Nie mieliśmy np. wiedzy o tym jak zły jest stan finansów publicznych. Musieliśmy najpierw posprzątać - przekonuje polityk. Z kolei Marcin Kulasek (48 l.), wiceminister aktywów z Lewicy wylicza, że wiele udało się zrobić. - Odblokowanie środków z KPO, normalizacja relacji z Unią. Nauczyciele otrzymali 30-procentowe podwyżki, pracownicy budżetówki 20-procentowe – mówi polityk i dodaje, że dla Lewicy jest jeszcze wiele do zrobienia, ale ważne dla niej sprawy ostatnio mocno przyspieszyły.

Będzie szybciej

- Gabinet musiał dojrzeć, skonsolidować się. Teraz jest oczekiwanie, że będzie szybciej, szczególnie w obszarze gospodarki – to opinia Ireneusza Rasia (52 l.), wiceministra sportu z Trzeciej Drogi. Najmniej entuzjazmu usłyszeliśmy w głosie posła PSL Jarosława Rzepy. - Widzę postęp, ale mogłoby być lepiej. Po 200 dniach jestem średnio zadowolony – puentuje ludowiec.

Popr