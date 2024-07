i Autor: Straż Graniczna Granica (zdj. ilustracyjne)

Kolejny atak na polskich żołnierzy na granicy!

20 osób zaatakowało polskich żołnierzy na granicy! Politycy opozycji nie kryją oburzenia, jest reakcja MON-u!

W nocy z 13 na 14 lipca żołnierze pełniący służbę na polskiej granicy zostali zaatakowani przez grupę około 20 osób. Doszło m. in. do naruszenia ich nietykalności cielesnej poprzez naplucie na mundur oraz wykonywanie obraźliwych gestów i kierowanie wulgarnych haseł. Do akcji kroczyła Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa i Policja. Sprawą zajęli się także politycy opozycji, którzy dali wyraz swojemu oburzeniu!