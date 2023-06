17-latek z siekierą napadał na Żabki. Nieoficjalnie: to syn znanej sędzi [WIDEO]

Co dziś robi była premier?

Dwa pierwsze napady miały miejsce 28 kwietnia i 16 maja. Za każdym razem scenariusz wydarzeń był podobny. Około godziny 22.00 do sklepu spożywczego w centrum Wieliczki wpadał zamaskowany przestępca. "Wchodził do sklepu ubrany na czarno, na twarzy miał założone gogle do pływania, na głowie kaptur, natomiast w ręce trzymał siekierę. Po wejściu żądał od ekspedientek wydania wszystkich pieniędzy, grożąc im siekierą” - informuje policja w Wieliczce. Przerażone ekspedientki sterroryzowane oddawały utarg. Gdy tylko zamaskowany napastnik dostawał pieniądze, natychmiast opuszczał sklep. - Uciekał w kierunku gęsto zabudowanego pobliskiego osiedla i tam trop się urywał - relacjonuje w rozmowie z nami st. sierż. Anna Jaworska z Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce.

Do trzech razy sztuka... Napastnik został ujęty na gorącym uczynku

Po dwóch napadach funkcjonariusze zauważyli, że przestępca działa wg tego samego schematu. Założyli, że na tym rozochocony sukcesami przestępca nie skończy i na pewno wróci w to samo miejsce po kolejny łup. Nie mylili się. Zaledwie po dwóch tygodniach napastnik uderzył ponownie.

29 maja ok. godz. 22.30 mężczyzna znowu wszedł zamaskowany, z siekierą w ręku do tego samego sklepu tuż przed jego zamknięciem. Zażądał od przerażonej ekspedientki pieniędzy, pewny, że jego łupem padnie cały dzienny utarg. Tym razem jednak się przeliczył. Zanim cokolwiek zdążył zrobić, do sklepu tuż za nim wpadli dwaj policjanci z wyciągniętą bronią, krzycząc "Policja!". Po chwili dołączyli dwaj kolejni. Sprawca został przyłapany na gorącym uczynku. - W pierwszej chwili agresor ruszył w kierunku policjantów, ale szybko zorientował się, że nie ma szans i większego oporu nie stawiał – mówi nam st. sierż. Anna Jaworska.

Policjanci bez problemu ustalili tożsamość sprawcy. Okazało się, że za wszystkimi trzema bezwzględnymi napadami stoi nastolatek! To zaledwie 17-letni Piotr, mieszkaniec gminy Wieliczka. Ale to nie koniec szokujących informacji. Jak nieoficjalnie udało się ustalić dziennikarzom Super Expressu, napastnik z siekierą to syn sędzi Sądu Najwyższego, znanej profesor prawa.

Jak informuje wielicka policja, 31 maja 17-latkowi przedstawiono trzy zarzuty, dwa z nich dotyczą dokonania rozboju przy użyciu niebezpiecznego narzędzia (art. 280 § 2 kk), natomiast jeden usiłowania dokonania takiego rozboju. Przestępca trafił do aresztu. Grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata. Górna granica kary to 12 lat za kratami.

