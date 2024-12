11 i 12 stycznia Rada Krajowa Razem zdecyduje ws. kandydata na prezydenta

Ważna ustawa bez podpisu prezydenta. Trafi do Trybunału Konstytucyjnego

Wskażą kandydata na prezydenta z partii Razem

Jak wynika z informacji uzyskanych przez PAP w partii, Rada Krajowa Razem zbierze się 11 i 12 stycznia. Rada zdecyduje, czy partia wystawi swojego kandydata w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, a jeśli tak - podejmie decyzję, kto nim będzie. Według działaczy partii, z którymi rozmawiała PAP, kandydatem najprawdopodobniej zostanie współprzewodniczący formacji Adrian Zandberg.

Jeden z rozmówców PAP podkreślił, że ugrupowanie jest już "po przeglądzie struktur", partia jest gotowa do zbiórki podpisów i kampanii, a "sztab wyborczy już pracuje". Natomiast jeden z członków sztabu ocenił, że potencjalna kandydatura Zandberga może być alternatywą dla wyborców koalicji rządowej, którzy są zawiedzeni rządami premiera Donalda Tuska.

- Na kogo mają głosować? Na polityków, którzy sprzedali ich sprawy za stołki? Na tych, którzy akceptują "koryciarstwo", niedotrzymane obietnice, żeby tylko się nie narazić Tuskowi? A może na PiS-owca? W tych wyborach jest potrzebna alternatywa” - przekonywał.

Biejat kandydatką Lewicy

W połowie grudnia Rada Krajowa Nowej Lewicy podjęła decyzję, że kandydatką partii w przyszłorocznych wyborach prezydenckich będzie wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, która do niedawna była współprzewodniczącą Razem; w październiku opuściła partię i została senatorką niezależną. Polityczkę poparła również Polska Partia Socjalistyczna, która z Nową Lewicą i Unią Pracy współtworzy parlamentarny klub Lewicy. Senator Waldemar Witkowski mówił wówczas PAP, że jego ugrupowanie wydało uchwałę wskazującą, że to on jest kandydatem partii na prezydenta. Witkowski deklarował jednocześnie, że jest otwarty na rozmowy o wspólnym kandydacie.

Wybory prezydenckie 2025. Kandydaci

Start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich zapowiedzieli także:

prezydent Warszawy, kandydat KO Rafał Trzaskowski;

popierany przez PiS prezes IPN Karol Nawrocki;

marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia;

poseł Sławomir Mentzen z Konfederacji;

poseł Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie;

Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców.

