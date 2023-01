Ziobro wystosował list do Dudy. Mówi o podważaniu uprawnień prezydenta i przemocy

Rocznica śmierci Jadwigi Kaczyńskiej. To już 10 lat od odejścia matki Jarosława Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński przeżywa teraz smutny czas. Wszystko dlatego, że właśnie 17 stycznia, mija 10. rocznica śmierci jego ukochanej mamy Jadwigi. Matka Jarosława Kaczyńskiego urodziła się w Starachowicach, ale to z Warszawą związane były jej losy, zresztą bardzo ciekawe, o których możecie przeczytać TUTAJ - KLIKNIJ. W poniedziałek 16 tycznia, w prasie ukazało się wspomnienie o mamie prezesa PiS. Kaczyński w tygodniku "Sieci" w pięknych i poruszających słowach wspomniał ukochaną matkę Jadwigę Kaczyńską: - Była mądrą, dobrą Kobietą, troskliwą Matką, niosła ze sobą i przekazywała innym piękną tradycję polskiej inteligencji, patriotyzmu, uczciwości, zaangażowania w sprawy innych, otwartości wobec ludzi bez względu na ich życiową pozycję, głębokiego przywiązania do rodziny i Kościoła - napisał i przypomniał, że 31 grudnia minęła 96. rocznica jej urodzin.

Piękne słowa Kaczyńskiego przed rocznicą śmierci matki: Była dla swoich najbliższych...

Dalej, we wspomnieniu ukochanej matki Kaczyński napisał: - Była dla swoich najbliższych, dla mojego Brata i dla mnie, nauczycielem i podporą. Pozostała nią mimo bardzo ciężkiej choroby także w ostatnim okresie życia, po smoleńskiej tragedii. Pozostawiła po sobie najlepszą pamięć i niemożliwą do zapełnienia pustkę - czytamy we wspomnieniu podpisanym krótko "Syn Jarosław". Aby uczcić pamięć Jadwigi Kaczyńskiej, w dniu 10. rocznicy jej śmierci w kościele św. Krzyża w Warszawie o godz. 19 zostanie odprawiona msza święta w intencji zmarłej.