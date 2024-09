Zygmunt Solorz wysłał list do pracowników. Chce odsunąć swoje dzieci od władzy w spółkach

List Solorza po liście od dzieci

Jako pierwsza o konflikcie poinformowała „Gazeta Wyborcza”. Według dziennika, dzieci Zygmunta Solorza, właściciela grupy medialno-telekomunikacyjnej, są w sporze z żoną biznesmena, Justyną Kulką. Tobias Solorz, Piotr Żak i Aleksandra Żak poinformowali w liście menedżerów spółek z grupy Polsat Plus, że "ich dobro jest zagrożone przez osoby, które chcą przejąć kontrolę nad rodzinnym biznesem".

"Super Expressowi" udało się zdobyć komentarz miliardera do sprawy. - Rzadko pozwalam sobie na takie wyznania, ale obiecałem żonie podróż poślubną, której ze względów zawodowych nie mogliśmy odbyć wcześniej. Jesteśmy w Europie w trakcie rejsu. Jednak cały czas jestem na bieżąco ze sprawami firm i biorę udział w ich pracach. Proszę się o mnie nie martwić, mam wszystko pod kontrolą - powiedział nam Zygmunt Solorz-Żak. – Dzieci są już dorosłe, mają ponad 30 i 40 lat, mają swoje życie, a ja mam swoje, przecież to normalne - dodał.

Ale to był dopiero początek. Kolejny list do pracowników napisał sam właściciel grupy, tłumacząc, że odebrał wiele telefonów od osób zaniepokojonych wiadomością rozesłaną przez dzieci. Do treści listu Zygmunta Solorza dotarł „Presserwis”, który opublikował jego treść.

„Przez te wszystkie lata potęgę i pozycję firmy budowałem wspólnie z wieloma ludźmi - z częścią z nich jestem związany od początków działalności, część co naturalne to osoby nowe. Byli i są wśród nich wysokiej klasy menedżerowie i tysiące świetnych pracowników. W ostatnich latach moje dzieci pełniły w moich spółkach różne stanowiska. W ostatnim czasie zdałem sobie sprawę, że angażowanie na obecnym etapie moich dzieci w zarządzanie firmami nie przyczynia się do większej stabilności w firmach, ani do budowania ich lepszej przyszłości" – czytamy w liście Zygmunta Solorza, cytowanym przez Press.pl.

Szykują się zmiany kadrowe

Właściciel znanej grupy medialnej powiadomił pracowników, że zamierza w najbliższych tygodniach odwołać swoje dzieci z zarządów posiadanych spółek.

"Zapewniam, że będę nadal wraz z Wami tworzył i rozwijał nasze firmy. Dziękuję Wam za Waszą dotychczasową pracę, pełną zaangażowania, często na pewno ciężką, ale dającą świetne efekty. Ponadto deklaruję, że będę aktywnie pracował na rzecz i w celu rozwoju Grupy Polsat Plus z korzyścią dla jej akcjonariuszy i dla Was - pracowników Grupy Polsat Plus" – tymi słowami Solorz zakończył pismo.

Spółką – matką grupy Polsat Plus jest spółka akcyjna Cyfrowy Polsat. Należą do niej: 51 proc. udział w spółce PAK Polska Czysta Energia, 100 proc. udziałów w spółkach Polkomtel, Netia, Telewizja Polsat i Grupa Interia.pl, a także 67 proc. udziałów w spółce Port Praski.