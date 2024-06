Żona Ziobry trzęsie Suwerenną Polską? Janusz Kowalski proponuje żeby Patrycja Kotecka kierowała partią

Rodzicu! Pilnuj 300 plus. Trzeba złożyć wniosek, by dostać pieniądze. 1 lipca rusza program "Dobry Start"

Żukowska nie wytrzymała po tym, co nawypisywał Biedroń. "Robert, na litość boską". W Lewicy wrze, jak w garze!

Jaki i Kowalski na wojennej ścieżce

Od kilku miesięcy Zbigniewa Ziobrę w partyjnych obowiązkach zastępuje Patryk Jaki (39 l.). Politycy od lat nie przepadają za swoim towarzystwem. Jak usłyszeliśmy w Suwerennej Polsce, doszło do tego, że Kowalski zablokował w telefonie numer Jakiego, sprawiając że eurodeputowany nawet nie mógł się z nim skontaktować. Teraz w Polsat News mówił o kryzysie przywództwa w partii i wskazał Patrycje Kotecką jako osobę, która mogłaby zaradzić temu problemowi. Dodał, że już teraz jest faktycznym liderem tego środowiska. Skontaktowaliśmy się z byłym wiceministrem rolnictwa, żeby poznać szczegóły jego zaskakującej koncepcji. - Jestem wielkim zwolennikiem obecności kobiet w polityce. Jestem też pod wielkim wrażeniem jak Patrycja Kotecka wspiera swojego męża. Idealnie nadawałaby się na aktywnego polityka z zasadami – mówi Kowalski.

To drwina z kolegów

Od osoby blisko związanej z rodziną Ziobrów słyszymy jednak, że to scenariusz, który nie jest brany pod uwagę. - W związku z chorobą rodziców i męża Patrycja nie wejdzie do polityki. Poza tym ma dwójkę małych dzieci – słyszymy. Tę wypowiedź uzupełniają niejako słowa Bartłomieja Biskupa (48 l.). - Patrycja Kotecka może i nosi buławę w tornistrze, ale do tej pory nie była z tego znana, nie była czynnym politykiem. – uważa politolog.

T. BOCHEŃSKI: BĘDĘ TO ROZWAŻAŁ, JEŻELI ZAPYTAJĄ MNIE O WYBORY PREZYDENCKIE Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.