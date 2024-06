Koniec kampanii do Parlamentu Europejskiego

Piątek, 7 czerwca 2024 to ostatni dzień kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Od północy rozpocznie się cisza wyborcza. Do tego czasu politycy mogą zachęcać do głosowania na siebie. Kandydatów w Wielkopolsce jest 90, w dziewięciu komitetach. Jedną z nich w tym okręgu jest Dominika Korwin-Mikke.

Dominika Korwin-Mikke dwójka Bezpartyjnych Samorządowców w Wielkopolsce

Klan Korwin-Mikke znany jest z tego, że cały startuje w wyborach. Niezależnie, czy to dzieci Janusza Korwin-Mikkego, córki, synowie, synowe, czy zięciowie, oraz żona. Mało kto wie, że poseł na Sejm X kadencji jest zięć Korwin-Mikkego, Bartłomiej Pejo. Dominika Korwin-Mikke, żona pana Janusza startuje w różnych wyborach bezskutecznie od 5 lat. Teraz startuje z drugiego miejsca w Wielkopolsce w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Kim jest żona Janusza Korwin-Mikkego?

Dominika Korwin-Mikke ma 37 lat. Ma dwoje dzieci, od 2016 roku jest po ślubie z Januszem Korwin-Mikke. Jest aktorką i teatrolożką. Prowadzi z mężem kanał na YouTube. Startowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku, w wyborach parlamentarnych w 2019 i 2023 roku, oraz w wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024 roku.