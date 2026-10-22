Żołnierz postrzelił migranta na granicy. Sąd go uniewinnił, Kosiniak-Kamysz zabrał głos

Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił kluczową decyzję Wojskowego Sądu Garnizonowego w głośnej sprawie żołnierza, który przypadkowo postrzelił migranta na granicy.

Podporucznik został uniewinniony, ponieważ sąd nie dopatrzył się żadnych zaniedbań z jego strony podczas pełnienia służby.

Dowiedz się, dlaczego szef MON podkreśla, że żaden żołnierz wykonujący obowiązki nie może zostać sam i jakie wsparcie otrzymał wojskowy.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie uniewinnił podporucznika Wojska Polskiego, przekazał w środę, 21 października, Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON opublikował informację na platformie X.

Sprawa dotyczyła zdarzenia z listopada 2023 roku na granicy polsko-białoruskiej. Jak napisał minister, żołnierz przypadkowo postrzelił wówczas migranta.

Uniewinnienie żołnierza. Kosiniak-Kamysz o rozstrzygnięciu sądu

Szef resortu obrony poinformował o wyniku postępowania, wskazując, że nie wykazano zaniedbań ze strony podporucznika.

„Nie udowodniono mu żadnych zaniedbań w czasie służby na granicy z Białorusią” – napisał Kosiniak-Kamysz.

Minister nie podał we wpisie, czy wyrok jest prawomocny. Nie przytoczył również szczegółowego uzasadnienia sądu ani dokładnej treści zarzutów wobec wojskowego.

Szef MON: „Żołnierz nie może zostać sam”

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że podporucznik otrzymał pomoc prawną oraz wsparcie Wojskowego Zespołu Ochrony Praw Żołnierza.

„Od początku zapewniliśmy mu pomoc prawną i wsparcie Wojskowego Zespołu Ochrony Praw Żołnierza. Żołnierz, który wykonuje swoje obowiązki, nie może zostać sam, nawet w trudnej sytuacji” – zaznaczył minister.

❗Podporucznik Wojska Polskiego został dziś uniewinniony przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie. Nie udowodniono mu żadnych zaniedbań w czasie służby na granicy z Białorusią. W listopadzie 2023 r. przypadkowo postrzelił on migranta. Od początku zapewniliśmy mu pomoc prawną i wsparcie Wojskowego Zespołu Ochrony Praw Żołnierza. Żołnierz, który wykonuje swoje obowiązki, nie może zostać sam, nawet w trudnej sytuacji. Tak jak już kiedyś wspominałem w czasie spotkania z podporucznikiem-żaden żolnierz Wojska Polskiego nie pozostanie bez pomocy.— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) October 21, 2026

Przypomniał również swoje wcześniejsze spotkanie z podporucznikiem. Zapewnił, że żaden żołnierz Wojska Polskiego nie pozostanie bez pomocy. Do wpisu dołączył zdjęcie przedstawiające rozmowę przy stole z mężczyzną w wojskowym mundurze.

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