Żołnierz postrzelił migranta na granicy. Sąd go uniewinnił, Kosiniak-Kamysz zabrał głos

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-10-22 9:21

Polski żołnierz, który przypadkowo postrzelił migranta na granicy z Białorusią, został uniewinniony. O wyroku poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał szef MON, podporucznikowi nie udowodniono żadnych zaniedbań podczas służby. Sprawa dotyczy zdarzenia z listopada 2023 roku.

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz. O uniewinnieniu żołnierza przez sąd wojskowy przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Art Service/Super Express
  • Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił kluczową decyzję Wojskowego Sądu Garnizonowego w głośnej sprawie żołnierza, który przypadkowo postrzelił migranta na granicy.
  • Podporucznik został uniewinniony, ponieważ sąd nie dopatrzył się żadnych zaniedbań z jego strony podczas pełnienia służby.
  • Dowiedz się, dlaczego szef MON podkreśla, że żaden żołnierz wykonujący obowiązki nie może zostać sam i jakie wsparcie otrzymał wojskowy.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie uniewinnił podporucznika Wojska Polskiego, przekazał w środę, 21 października, Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON opublikował informację na platformie X.

Sprawa dotyczyła zdarzenia z listopada 2023 roku na granicy polsko-białoruskiej. Jak napisał minister, żołnierz przypadkowo postrzelił wówczas migranta.

Uniewinnienie żołnierza. Kosiniak-Kamysz o rozstrzygnięciu sądu

Szef resortu obrony poinformował o wyniku postępowania, wskazując, że nie wykazano zaniedbań ze strony podporucznika.

„Nie udowodniono mu żadnych zaniedbań w czasie służby na granicy z Białorusią” – napisał Kosiniak-Kamysz.

Minister nie podał we wpisie, czy wyrok jest prawomocny. Nie przytoczył również szczegółowego uzasadnienia sądu ani dokładnej treści zarzutów wobec wojskowego.

Szef MON: „Żołnierz nie może zostać sam”

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że podporucznik otrzymał pomoc prawną oraz wsparcie Wojskowego Zespołu Ochrony Praw Żołnierza.

„Od początku zapewniliśmy mu pomoc prawną i wsparcie Wojskowego Zespołu Ochrony Praw Żołnierza. Żołnierz, który wykonuje swoje obowiązki, nie może zostać sam, nawet w trudnej sytuacji” – zaznaczył minister.

Przypomniał również swoje wcześniejsze spotkanie z podporucznikiem. Zapewnił, że żaden żołnierz Wojska Polskiego nie pozostanie bez pomocy. Do wpisu dołączył zdjęcie przedstawiające rozmowę przy stole z mężczyzną w wojskowym mundurze.

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