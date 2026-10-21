Wojna na Ukrainie niebawem się skończy? Trump zabrał głos po rozmowie z Putinem

Prezydent Trump wyraził optymizm co do szybkiego zakończenia wojny w Ukrainie , wskazując, że strony są "bliżej porozumienia niż kiedykolwiek wcześniej" po rozmowach z Władimirem Putinem.

, wskazując, że strony są "bliżej porozumienia niż kiedykolwiek wcześniej" po rozmowach z Władimirem Putinem. Amerykański obywatel Stephen Hubbard został uwolniony z rosyjskiej niewoli po czterech latach, a jego powrót do USA jest już w toku. Trump podkreślił, że nie dano Rosji niczego w zamian.

po czterech latach, a jego powrót do USA jest już w toku. Trump podkreślił, że nie dano Rosji niczego w zamian. Specjalny wysłannik prezydenta USA, Steve Witkoff, spotkał się z przywódcami Ukrainy i Rosji, oceniając rozmowy jako konstruktywne i zapowiadając dalsze negocjacje. Jego misja bezpośrednio przyczyniła się do uwolnienia Hubbarda.

Prezydent Trump wyraził w środę przekonanie, że rozwiązanie konfliktu w Ukrainie jest bliżej niż kiedykolwiek. W rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że osobiście dyskutował tę kwestię z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

- Kilka dni temu rozmawiałem z Władimirem Putinem na temat zakończenia wojny w Ukrainie, co, jak sądzę, jest coraz bliżej. Swoją drogą, być może jesteśmy teraz bliżej porozumienia niż kiedykolwiek wcześniej - stwierdził Trump, odpowiadając na pytanie dziennikarza.

To nie pierwszy raz, kiedy prezydent USA wyrażał podobny optymizm co do rychłego zakończenia działań wojennych. Prezydent Trump dodał również, że Stany Zjednoczone są zadowolone z faktu, iż Rosja nie zaangażowała się w konflikt z Iranem, co stanowiło kolejny punkt dyskusji.

W ramach intensywnych działań dyplomatycznych, specjalny wysłannik prezydenta USA, Steve Witkoff, odbył w ciągu ostatnich dwóch dni serię spotkań z kluczowymi postaciami konfliktu. Rozmawiał zarówno z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, jak i z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Witkoff ocenił te rozmowy jako konstruktywne, jednocześnie zaznaczając, że do osiągnięcia pełnego porozumienia potrzeba jeszcze wiele pracy. Zapowiedział kontynuację negocjacji na niższym szczeblu.

Powrót Amerykanina z niewoli

Jednym z konkretnych rezultatów działań dyplomatycznych było uwolnienie Stephena Hubbarda, amerykańskiego obywatela przetrzymywanego w Rosji od czterech lat. Prezydent Trump ujawnił, że osobiście zwrócił się do prezydenta Putina o jego wypuszczenie podczas niedawnej rozmowy telefonicznej.

- Putin zgodził się to zrobić. Dzisiaj Hubbard został odebrany w Rosji i jest już w drodze powrotnej. Jest na pokładzie samolotu. Towarzyszy mu Steve Witkoff. Jego rodzina jest z nim. Bliscy pojechali tam, żeby się z nim spotkać. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tę sprawę - poinformował przywódca USA.

Trump podkreślił, że Stany Zjednoczone nie zaoferowały Rosji niczego w zamian za uwolnienie Hubbarda, co określił jako „bardzo rzadkie”. Zasugerował jednak, że podjęcie pewnych działań, do których namawiano go, mogłoby uniemożliwić jego powrót. Prawdopodobnie odnosił się do sankcji na Rosję, przewidzianych w ustawie imienia Lindseya Grahama, od których prezydent Trump odstąpił w piątek.

Prezydent Trump przekazał również, że rozmawiał z Hubbardem rano i że "jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie". Dodał, że "nie sądził, że do tego dojdzie. Było to dla niego ogromnym zaskoczeniem". Hubbard ma być w "całkiem dobrej kondycji", pomimo trudnych doświadczeń.

Kontrowersje wokół Witkoffa

W kontekście uwolnienia Hubbarda, Steve Witkoff zamieścił wpis w serwisie X, w którym podziękował Putinowi za jego uwolnienie. Jego wcześniejsze wypowiedzi w Petersburgu, gdzie chwalił Putina jako „humanitarystę” i dziękował za sprzedaż oleju napędowego, spotkały się z falą krytyki, w tym ze strony polityków Partii Republikańskiej.

Pytany o te słowa Witkoffa, prezydent Trump odpowiedział ostrożnie.

- Cóż, myślę, że można tak powiedzieć w tym konkretnym przypadku - w kontekście uwolnienia człowieka, który sądził, że spędzi resztę życia w więzieniu. Ale nie chciałbym wypowiadać się na ten temat ani w jedną, ani w drugą stronę - stwierdził.

Stephen Hubbard, emerytowany nauczyciel ze stanu Michigan w USA, został aresztowany przez siły rosyjskie w kwietniu 2022 roku w ukraińskim Iziumie. W październiku 2024 roku został skazany na niemal siedem lat więzienia pod zarzutem udziału w walkach po stronie Ukrainy jako najemnik.

Sonda Czy uważasz, ze wojna na Ukrainie może się zakończyć w 2026 roku? Tak Nie Nie wiem