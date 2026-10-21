Donald Tusk w Indiach. Wiemy, jaki jest cel wizyty

Premier Donald Tusk odbywa oficjalną wizytę w Indiach, której głównym celem jest wzmocnienie relacji politycznych i gospodarczych między Polską a Indiami, w tym spotkanie z premierem Narendrą Modim i udział w polsko-indyjskich forach biznesowych.

Podczas wizyty omówione zostaną kwestie dwustronne, regionalne i globalne (m.in. wojna w Ukrainie, Bliski Wschód, poparcie dla polskich aspiracji do G20). Premierowi towarzyszy liczna delegacja przedstawicieli prawie stu polskich firm, co podkreśla gospodarczy wymiar wizyty.

Wartość wymiany handlowej między Polską a Indiami przekracza 5 mld euro rocznie (5,681 mld euro w 2025 r.), jednak Polska odnotowuje znaczny deficyt handlowy, wynoszący blisko 3 mld euro, przy dominacji importu z Indii.

Szef polskiego rządu przybył do Indii w środę o godzinie 22:00 czasu lokalnego. Program wizyty w czwartek w Nowym Delhi rozpocznie się od spotkania z ministrem spraw zagranicznych Indii, Subrahmanyamem Jaishankarem. Następnie premier Tusk złoży hołd, składając kwiaty w Mauzoleum Mahatmy Gandhiego. Kulminacyjnym punktem dnia będzie oficjalne powitanie przez premiera Indii, Narendrę Modiego, po którym odbędą się rozmowy delegacji. Po zakończeniu dyskusji obaj szefowie rządów wygłoszą oświadczenia dla mediów. Tego samego dnia Donald Tusk otworzy polsko-indyjskie forum biznesowe w Nowym Delhi, gdzie również zaplanowano jego wystąpienie.

Kancelaria Premiera informuje, że podczas wizyty omówione zostaną nie tylko kwestie dwustronne, ale także ważne zagadnienia regionalne i globalne. Wśród nich znajdą się konflikty zbrojne w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Ważnym elementem rozmów będzie również kwestia poparcia dla polskich aspiracji do aktywnego uczestnictwa w pracach grupy G20. Wzmacniając wymiar gospodarczy wizyty, premierowi towarzyszy delegacja przedstawicieli prawie stu polskich firm, co ma na celu ułatwienie nawiązywania nowych kontaktów i rozwijania współpracy handlowej.

Bangalore i sektor ICT

W piątek premier Tusk uda się do Bangalore, gdzie zaplanowano serię spotkań z kluczowymi postaciami lokalnej polityki i biznesu. W programie znajduje się spotkanie z maharadżą Yuvrajem Sambhajim Rajem Chhatrapatim, premierem stanu Karnataka Doddalahallim Kempegowdą Shivakumarem oraz gubernator stanu Sudhą Yadav. Premier weźmie również udział w seminarium poświęconym polsko-indyjskiemu biznesowi w sektorach technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz lotniczo-kosmicznym, podczas którego wygłosi przemówienie.

Dynamika wymiany handlowej

Analiza danych handlowych wskazuje na rosnącą wartość wymiany między Polską a Indiami. W 2025 roku wartość ta osiągnęła 5,681 mld euro, co stanowi wzrost w porównaniu do 5,357 mld euro odnotowanych w 2024 roku. Polski eksport do Indii wyniósł 1,366 mld euro, natomiast import z Indii osiągnął 4,315 mld euro, co skutkuje deficytem handlowym dla Polski na poziomie blisko 3 mld euro.

Wśród głównych towarów eksportowanych z Polski do Indii w ubiegłym roku dominowały maszyny i urządzenia mechaniczne oraz elektryczne, o łącznej wartości prawie 590 mln euro, z czego znaczącą część stanowiły silniki turboodrzutowe. Istotnymi pozycjami były również produkty mineralne (głównie koks) o wartości 342 mln euro, guma i wyroby gumowe (przede wszystkim kauczuk syntetyczny) o wartości 75 mln euro oraz produkty przemysłu chemicznego (72 mln euro).

Wartość polsko-indyjskiej wymiany handlowej utrzymywała się na poziomie powyżej 5 mld euro rocznie w latach 2022-2025. W 2022 roku obroty wyniosły 5,320 mld euro, w 2023 roku – 5,285 mld euro, a w 2024 roku – 5,357 mld euro. Polski eksport do Indii w tych latach kształtował się następująco: 1,402 mld euro w 2022 roku, 1,627 mld euro w 2023 roku oraz 1,337 mld euro w 2024 roku.

Bezpośrednio po zakończeniu wizyty w Indiach, premier Donald Tusk uda się do Wietnamu, kontynuując swoją podróż dyplomatyczną po Azji.

W naszej galerii zobaczysz Donalda Tuska w Indiach:

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