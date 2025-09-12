Znany wojskowy zachęca do wprowadzenia powszechnego poboru: "Armia zawodowa wystarczy na trzy miesiące wojny"

Pobór, albo masowe szkolenia

- Wszyscy powinniśmy zrozumieć, że od pewnego czasu jesteśmy w stanie niewypowiedzianej wojny i to jest wojna hybrydowa i ona się odbywa na wielu płaszczyznach. I dzisiaj tak naprawdę Putin sprawdza jak daleko i na ile może sobie pozwolić, jak zachowa się Europa, jak zachowa się Polska, jak zachowają się polskie siły zbrojne- mówi major Arkadiusz Kups w "Sednie Sprawy". Wojskowy podkreśla, że to nawet nie kraje bałtyckie, ale Polska jest jego zdaniem pierwszym z potencjalnych celów Kremla. Dlatego powinniśmy przygotowywać się nawet na najgorsze scenariusze i dlatego rozważyć powrót do powszechnego poboru, czy obowiązkowych szkoleń wojskowych.- Armia zawodowa jest armią na trzy miesiące. Popatrzmy na Finów. Niemcy myślą już o tym by wrócić do powszechnego obowiązku - zwraca uwagę gość Radia Plus.

Bezpłatne studia tylko po wojsku?

Kups dodaje, że na świecie istnieje wiele systemów wprowadzających takie kilkumiesięczne szkolenia. Mogą to być zachęty, albo negatywne konsekwencje jeżeli ktoś nie zdecyduje się na założenie kamaszów. - - Jeżeli chcesz być posłem, senatorem pracować w spółkach skarbu państwa, chcesz pracować w samorządzie i tak dalej i tak dalej, wszystko co związane z państwem, musisz mieć za sobą przeszkolenie wojskowe. Jeżeli chcesz iść na studia, przypominam, że taki był przepis kiedyś w Niemczech, że żeby iść na studia bezpłatne trzeba było mieć za sobą zrealizowaną służbę wojskową - wylicza wojskowy. Utrzymywanie setek tysięcy rezerwistów wiąże się też ze zbudowaniem potężnej infrastruktury. - Ci rezerwiści, muszą być magazyny z ciuchami, magazyny z wyposażeniem, magazyny ze sprzętem - mówi Kups.

Ekspert zdaje sobie sprawę jak duże mogłyby być koszty polityczne podobnych decyzji dlatego podkreśla, że niezbędne jest porozumienie w tej sprawie ponad partyjnymi podziałami. - To kwestia dogadania się wszystkich opcji politycznych bo tu jest wyższy interes. To jest interes państwa. Popatrzmy w jakich czasach żyjemy. Putin się nie cofnie. Jego tylko można utemperować siłą i odstraszaniem - mówi był żołnierz sił specjalnych i twórca systemu walki Combat 56.