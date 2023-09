PiS stosunkowo długo zwlekał z pokazaniem swoich postulatów, które chce zrealizować po ewentualnej wygranej w tegorocznych wyborach. W końcu jednak zaczął odkrywać karty, zaczynając od remontów bloków z płyty. Teraz przyszła pora na drugi „konkret”. Na Twitterze pojawił się spot z udziałem minister zdrowia Katarzyną Sójką, która chwali dotychczasowe zmiany i mówi, co tym razem PiS będzie chciał naprawić.

- Zdrowie jest najważniejsze, dlatego znacząco zwiększaliśmy finansowanie ochrony zdrowia, wprowadziliśmy cyfrowe recepty, poprawiamy dostępność opieki zdrowotnej. Ale zdrowie to także dobre wyżywienie w trakcie leczenia. Codzienność szpitali nie jest mi obca, szczególnie tych powiatowych. Pacjenci często nie są zadowoleni z jakości serwowanych tam posiłków. Musimy to zmienić. Znamy ten problem – przekonuje polityk.

Dalej minister zdrowia mówi o potrzebie zmiany jakości posiłków dla pacjentów w szpitalach.

- W ostatnich latach wprowadziliśmy pilotażowy program dobrej diety dla pacjentów. Przyniósł znakomity efekt, dlatego nasz nowy program „Dobry posiłek” wprowadzamy dla wszystkich pacjentów polskich szpitali. To nie tylko dostęp do smacznej i zdrowej diety, ale także możliwość porady dietetyka. Szpitale otrzymają na to dodatkowe środki, a NFZ zadba, żeby jakość żywienia była znacząco lepsza, pytając o opinie pacjentów. Wysoki standard żywienia to szansa na szybszy powrót do zdrowia. Tylko rząd PiS zrealizuje ten ambitny projekt – mówi w spocie Katarzyna Sójka.

PiS najwyraźniej postanowiła wyjść naprzeciw licznym negatywnym komentarzom, które można spotkać w sieci. Wiele osób zamieszcza zdjęcia posiłków, jakie otrzymali w trakcie pobytu w szpitalu, wyśmiewając niskie wartości odżywcze i mały rozmiar. Partia Jarosława Kaczyńskiego proponuje podwyższenie standardu szpitalnego jedzenia dla wszystkich pacjentów.

Dziś 2⃣ konkret na kolejną kadencję Zjednoczonej Prawicy, czyli poprawa jakości posiłków dla pacjentów w szpitalach 👇#KonkretyPiS pic.twitter.com/v1nbhwyrjf— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) September 5, 2023