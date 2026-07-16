Zmiany w ukraińskiej polityce. Nowy premier rządu i dymisja ministra obrony

Rada Najwyższa Ukrainy powołała w czwartek (16 lipca) Serhija Koreckiego na stanowisko premiera, to dotychczasowy prezes zarządu państwowego koncernu Naftohaz. Za kandydaturą Koreckiego, zgłoszoną przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, zagłosowało 289 deputowanych.

Przemawiając przed głosowaniem do deputowanych, Serhij Korecki powiedział, że priorytetami jego działań będą obrona Ukrainy, stabilność gospodarcza oraz integracja kraju z Unią Europejską. - Ukraina będzie członkiem Unii Europejskiej. To jeden z konstytucyjnych priorytetów. Jest to również historyczna misja naszego pokolenia. Obiecuję, że rząd zrobi wszystko, co możliwe i konieczne, aby podążać tą drogą – zapewnił nowy szef rządu. I jak dodał: - Jestem gotowy na trudne kroki. Najważniejsze, aby służyły one poprawie życia ludzi i naszej odporności. We wszystkich regionach Ukrainy szczególną uwagę należy poświęcić obszarom przyfrontowym, które Rosjanie atakują praktycznie każdego dnia. Chcę, aby ten Gabinet Ministrów stał się rządem obrony, rządem rozwoju gospodarczego oraz rządem integracji europejskiej.

Kim jest nowy premier Ukrainy?

Serhij Korecki ma 48 lat, zastąpił na stanowisku premiera Julię Swyrydenko, której dymisję prezydnet Zełenski zapowiedział w niedzielę (12 lipca). Zaraz potem Swyrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska sama, a w miniony wtorek parlament przyjął jej dymisję.

Na temat nowego premiera Zełenski powiedział, że jest najbardziej odpowiednią osobą na stanowisko nowego premiera.

Jeśli wchodzimy w okres zimowy, musimy być do niego przygotowani. Przygotowujemy się od dawna, ale priorytety są jasne – przygotowanie do zimy. Dlatego Serhij Korecki, po wszystkich konsultacjach, jest prawdopodobnie najlepiej przygotowaną osobą do objęcia stanowiska premiera Ukrainy – oświadczył prezydent.

Dymisja ukraińskiego ministra obrony

Zmiany w rządzie, zainicjowane przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego wraz z dymisją premier Julii Swyrydenko, dotknęły także ministra obrony Mychajła Fedorowa. Koniec jego pracy na dotychczasowym stanowisku wywołał oburzenie w społeczeństwie i może znacznie skomplikować sytuację Ukrainy w warunkach trwającej wojny z Rosją.

Mychajło Fedorow, wcześniej minister transformacji cyfrowej, sprawował swoją funkcję jako szef resortu obrony krótko, bo zaledwie od stycznia 2026 r. W tym czasie wprowadził wiele modyfikacji w funkcjonowaniu resortu, które zaczęły zmieniać sposób prowadzenia działań bojowych w wojnie z Rosją.

Prezydent Zełenski ma już potencjalnego kandydata na następcę Fedorowa. Prezydent Ukrainy przyznał, że sprawujący urząd ministra spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko jest rozpatrywany jako jeden z kandydatów na stanowisko szefa resortu obrony.