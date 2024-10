Zmiany w rządzie. Minister rezygnuje

To on zastąpi Ziobrę? Kim jest Michał Woś? Rodzina, wykształcenie, kariera, kontrowersje

Agnieszka Buczyńska prawdopodobnie wkrótce złoży dymisję

Agnieszka Buczyńska, ministra ds. społeczeństwa obywatelskiego z ramienia Polski 2050 wraca do aktywności zawodowej po kilku miesiącach przerwy. Jednak, jak dowiedziała się PAP, z przyczyn osobistych podjęła decyzję o rezygnacji z dalszej pracy w rządzie. W przyszłym tygodniu ma złożyć dymisję ze sprawowanej funkcji ministerialnej. Polityczka zamierza skupić się teraz na pracy parlamentarnej.

Kim jest Adriana Porowska?

Z informacji PAP wynika, że stanowisko ministra ds. społeczeństwa obywatelskiego zajmie aktualna wiceprezydent m.st. Warszawy Adriana Porowska.

Porowska od lat pracuje z osobami wykluczonymi, w tym m.in. z osobami znajdującymi się w kryzysie bezdomności. Jest prezeską Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej i doradcą lidera Polski 2050, marszałka Sejmu Szymona Hołowni w zakresie polityki społecznej. W stołecznym ratuszu odpowiada za sprawy społeczne, komunikację społeczną oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi. Według informacji PAP, powołanie nowej ministry ma zostać dokonane w przyszłym tygodniu.

W obecnej kadencji prezydent Warszawy ma czworo zastępców. Obecnie, poza Tomaszem Menciną, są nimi Renata Kaznowska, Aldona Machnowska-Góra i Adriana Porowska.

